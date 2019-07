Update 20:00 uur: 2%-2,25%

De Amerikaanse Centrale Bank verlaagt voor het eerst sinds 2008 de rente. Er gaat een kwartje vanaf wat betekent dat de rente nu uitkomt op 2%-2,25%. Het is een kleine teleurstelling voor de markt, omdat er een behoorlijke minderheid uitging van een dubbele verlaging.

Er zijn binnen de Fed twee leden die tegenstemden. Dat maakt het een 8-2 overwinning voor de voorstanders van een 0,25% renteverlaging. Een ruime meerderheid is dus voor een kwartje eraf.

BREAKING: Fed to halt balance sheet unwinding 2 months early https://t.co/8vPSeFdRDl — CNBC Now (@CNBCnow) July 31, 2019

De Amerikaanse indices zien we in het rood schieten en de dollar wint aan waarde. Ook de AEX future gaat verder omlaag en noteert nu 572 punten. Verder zien we de Amerikaanse tienjaarsrente iets oplopen sinds de bekendmaking van het rentebesluit.

Om 20.30 uur begint de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. Wij houden u live op de hoogte van de belangrijkste zaken die hij bespreekt.

Liefhebbers kunnen de persconferentie live volgen door op deze link te klikken.