Fondsenrondje: Cijfergeweld

De AEX (-0,1%) blijft vandaag iets achter ten opzichte van de overige Europese beurzen. Met name de defensieve zwaargewichten Relx (-0,7%) en Unilever (-1,3%) zetten de hoofdindex lager.



Grote stijger binnen de AEX is Vopak (+2,7%). Het olieopslagbedrijf weet goed op de kosten te letten, waardoor de Ebitda verder werd opgevoerd. Helaas is Vopak met een weging van 0,5% de absolute lichtgewicht binnen de hoofdindex, anders hadden we het in Amsterdam beduidend beter gedaan.



De uitslagen onder de hoofdfondsen zijn redelijk beperkt, maar dat gaat morgen waarschijnlijk anders worden. Iedereen met een hart voor de beurs kijkt uit naar het Amerikaanse rentebesluit. De markt gaat uit van een kwartje eraf, maar als het een dubbele renteverlaging wordt, is het morgenochtend feest bij opening.

Fugro knaller van de dag

De absolute uitblinker op het Damrak is Fugro met een plus van 20,4%. Het positieve nieuws is dat de schuldgraad nog binnen de bankconvenanten valt. Daar komt bij dat de expiratiedatum van een grote banklening met een half jaar is uitgesteld.

Hierdoor heeft de bodemonderzoeker iets meer tijd en hoeft het bedrijf voorlopig geen emissie te doen. Een grote opluchting voor beleggers, want als zij ergens allergisch voor zijn, is het wel een nieuwe kapitaaluitgifte. Verder is positief dat de vooruitzichten voor dit jaar gehandhaafd blijven.



Het aandeel Fugro koerste deze week op het laagste niveau sinds de eeuwwisseling. Kortom, veel negativiteit zat al ingeprijsd, waardoor de vreugde des te groter is als het toch meevalt. Of shorters massaal zullen terugdraaien is nog de vraag.

Ruim 19% van het totaal uitstaande kapitaal zijn shortposities, wat het aandeel een van de meest geliefde shortkandidaten maakt. Alleen in AMG zijn meer shorters te vinden. Ook dat aandeel is sinds afgelopen zomer helemaal aan puin gegaan.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee blijven we wat achter ten opzichte van de DAX (+0,1%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,1% en noteert 13,1 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,30%) en Duitse (-0,41%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-0,0%) blijft dicht bij huis op een hoog niveau.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,6%) lopen verder op.

Bitcoin (+1,8%) nadert de $10.000-barrière.

Het Damrak

De financials krabbelen heel voorzichtig op. Alleen ASR (-0,5%) blijft wat achter.

Unibail Rodamco (-1,7%) komt nabeurs met de cijfers. Blijkbaar hebben beleggers er niet zo veel vertrouwen in.

Air France-KLM (+6,8%) gaat helemaal los op de kwartaalcijfers. De winst over het tweede kwartaal kwam hoger uit dan verwacht. Na het wegwerken van onrendabele vliegroutes en een akkoord met de vakbonden vernieuwt Air France-KLM nu haar vloot. Dit moet de kosten naar beneden brengen, zodat het beter kan concurreren met prijsvechters en de hogesnelheidstrein.

Wolters Kluwer (-0,3%) opende fors in de min, maar staat nu zo'n beetje onveranderd. Zoals altijd wordt de outlook gehandhaafd. De analisten van KBC hadden echter verwacht dat de vooruitzichten zouden worden opgetrokken.

Takeaway.com (+1,3%) groeit als kool, maar is nog altijd verlieslatend.

GrandVision (+5,3%) stijgt omdat grootaandeelhouder HAL een deal met EssilorLuxottica heeft gesloten. De Frans-Italiaanse brillenketen biedt €28 per aandeel. De huidige koers staat zo'n 5% onder het bod. Wel is er nog enige onzekerheid of de mededingingsautoriteiten akkoord gaan.

Intertrust (+3,1%) heeft er zin in. Morgenochtend komt het bedrijf langs met de tweedekwartaalcijfers.

WDP (-2,0%) daalt iets na de cijfers, maar al met al hebben beleggers niets te klagen. Daar waar de winkelvastgoedfondsen de laatste jaren afstorten, is logistiek vastgoed niet aan te slepen.

Lokaal profiteert HAL (+2,0%) van de deal met Essilor Luxottica.

