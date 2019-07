BeursVandaag: Volle bak

De AEX opent met dank aan de goede tweedekwartaalcijfers van Apple waarschijnlijk 0,1% hoger. De techgigant overtrof zowel de omzet- als winstverwachting van analisten en is optimistischer over de toekomst.

De IPhoneverkopen vielen wel iets tegen, maar komen nog altijd uit op $26 miljard in het tweede kwartaal. Bedragen waar vrijwel alle CEO's alleen maar van kunnen dromen. Apple koerst nabeurs zo'n 3% in de plus. Daarmee trekt het de Amerikaanse futures omhoog.

De Aziatische beurzen staan wel allemaal in het rood. Als een grote verrassing komt dit niet, omdat ze nog moesten reageren op de dreigende taal die de Amerikaanse President Trump via Twitter uitte tegen China. De Shanghai Composite (-0,6%), Hang Seng (-1,1%) en Nikkei (-0,8%) doen allemaal een stapje terug.

Goed nieuws kwam er ook langs vanuit Azië. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie kwam in juli iets hoger uit dan verwacht (49,7 vs 49,6). Nog altijd is er sprake van krimp, maar het is wel een lichte verbetering ten opzichte van juni.

Alles draait om rentebesluit Fed

Het event van de dag is met afstand het Amerikaanse rentebesluit. Ruim 78% van de analisten verwacht dat de rente met een kwartje wordt verlaagd naar 2%-2,25%. Toch is er nog een aanzienlijke minderheid van 22% die denkt dat er een dubbele renteverlaging komt.

Als Fed-voorzitter Jerome Powell kiest voor het laatste mogen we morgen hogere koersen verwachten en een afzwakkende dollar. Goud zal dan waarschijnlijk ook een mooi ritje gaan maken.

Bedrijfsnieuws Damrak

Het bod van EssilorLuxottica op GrandVision lijkt door te gaan. De Franse-Italiaanse brillenketen neemt het belang van Hal over voor €28 per aandeel. Als de mededingingsautoriteiten niet akkoord gaan, vervalt de deal en krijgt Hal een vergoeding van €400 miljoen.

Verder steeg het verlies van Fugro naar €86 miljoen in de eerste jaarhelft, mede door een forse afboeking op een onderdeel dat in de etalage staat. De opbrengsten gecorrigeerd voor valuta-effecten zitten wel iets in de lift. Deze stegen met 5,7% jaar op jaar. Hier leest u het persbericht.

#Fugro: Outlook blijft staan, capex wat omlaag en schuldratio nog binnen de lijntjes. Grote afschrijving op Seabed en half jaartje respijt voor RCF.

Air France-KLM presteert in het tweede kwartaal iets beter dan een jaar geleden, maar dat komt doordat er in Q2 2018 flink werd gestaakt. Hier meer over de cijfers. Takeaway.com is de Max Verstappen onder de AEX-fondsen. De opbrengsten stegen in het eerste halfjaar door de overname van Delivery Hero met 70% YoY. In het persbericht leest u dat er onderaan de streep nog een verlies van €37 miljoen resteert.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €104 van €105 en houden - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts.

De agenda met onder andere het rentebesluit van de Fed, de Chichago PMI en de Q2-cijfers van Qualcomm.

Event Consensus China NBS manufacturing PMI jul 49,6 Fugro halfjaarcijfers Avantium Q2-cijfer Melexis Q2-cijfers Ontex Q2-cijfers Aperam Q2-cijfers Airbus Q2-cijfers WDP Q2-cijfers Wolters Kluwer Q2-cijfers Umicore Q2-cijfers Takeaway.com Q2-cijfers GBL Q2-cijfers Air France-KLM Q2-cijfers Duitsland detailhandelsverkopen jun EU BBP Q2 General Electric Q2-cijfers VS Chicago PMI jul 50,5 Unibail Rodamco Q2-cijfers Vastned Q2-cijfers Fed rentebesluit Qualcomm Q2-cijfers

