Vanochtend lagen de beurzen er al zwak bij, en na een tweetje van Trump waren de beren niet meer te houden. De AEX sluit 0,9% lager, maar weet de schade beter beperkt te houden dan de DAX (-2,2%) en CAC (-1,8%).

De Amerikaanse president klaagde vanmiddag andermaal over de Chinezen en dreigt met een nog hardere opstelling in het handelsconflict. Het is allemaal niet nieuw, maar het kan de trigger zijn voor partijen om wat winst van tafel te halen.

...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

Positief nieuws is er gelukkig ook te melden. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen steeg veel harder dan verwacht (135,7) en het aantal verkochte woningen viel in juli mee (+2,8% MoM). Probleem is alleen dat goed nieuws slecht nieuws is tegenwoordig.

Hoe beter de macro's in de VS, hoe minder renteverlagingen de Fed gaat doorvoeren. Morgen is het rentebesluit en de markt gaat ervanuit dat de rente met een kwartje wordt verlaagd. Als het er toch twee worden, zal de dollar dalen en de beurs omhoog vliegen.

Takeaway.com maakt duikvlucht

De grote bleeder van de dag is Takeaway.com (-5,8%). Het is lastig te zeggen wat de trigger is. Het aandeel heeft dit jaar een rit gemaakt van 34% en misschien zijn beleggers ineens wat minder enthousiast over de overname van Just Eat.

Een overnamestrijd tegen Delivery Hero hoeft u niet te verwachten. De Duitsers gaven vanochtend aan geen zin te hebben in een biedingenstrijd. In het fondsenrondje meldde ik al dat de IEX Beleggersdesk twijfels heeft over het verdienmodel van Takeaway.com.

De maaltijdbezorger is nog altijd verlieslatend en er is een kans dat een techgigant zoals Google een deel van de markt naar zich toetrekt via een digitale personal assistant. Dat brengt extra risico in het aandeel. Voorlopig zijn beleggers hiervoor beloond.



Sinds de beursgang is het aandeel Takeaway.com ruim verdriedubbeld. Daar doet de daling van vandaag geen afbreuk aan.

Rentes

In tegenstelling tot de aandelenmarkt geen grote schommelingen in renteland. De Nederlandse tienjaarsrente zakt één basispuntje naar -0,29%.

Brede markt

De AEX daalt 0,9% en daarmee behoren we tot de minst slechte beurzen van de dag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 12,7% omhoog en noteert 13,3 punten.

De Amerikaanse indices zakken slechts 0,4%



De euro blijft stabiel en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,1%) loopt iets op.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,5%) liggen er de gehele dag goed bij.

Bitcoin (+2,0%) kruipt weer richting de $10.000.

Het Damrak

Philips (-0,4%) houdt de schade redelijk beperkt. Waarschijnlijk profiteert het aandeel van een koersdoelverhoging van Citigroup. Het koersdoel wordt met €7 verhoogd naar €49.

De financials liggen er de hele dag beroerd bij. ABN Amro (-3,3%) en ING (-2,5%) presteren ook dit jaar ondermaats.

ArcelorMittal (-2,9%) wordt ondanks goede cijfers van AK Steel (+7,8%) in de kliko gegooid.

De witte raaf onder de hoofdfondsen is Heineken (+0,6%). Gisteren werd de bierbrouwer nog afgestraft voor zijn tweedekwartaalcijfers.

Defensieve havens zoals Royal Dutch Shell (-0,1%) en Unilever (-0,1%) houden de AEX nog enigszins op de been.

Wereldhave (-3,7%) sluit nipt boven de €20. Het geplaagde vastgoedfonds gaat vandaag €0,63 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zou er ongeveer 0,7% vanaf gegaan zijn. Geen extreme uitslag dus.

Eurocommercial Properties (-2,3%) geeft de winst van gisteren grotendeels weer prijs.

PostNL (-2,9%) zit weer volop in de neerwaartse spiraal. Het is even niet anders.

Flow Traders (+0,3%) moet u op dit soort dagen hebben.

Fugro (-2,2%) komt morgenochtend langs met de tweedekwartaalcijfers. Beleggers lijken er weinig vertrouwen in te hebben. Het aandeel sluit op het laagste niveau van het jaar.

Pharming (-6,0%) zakt helaas weer onder de €1. Vanochtend stond er bij opening nog een mooie plus op het bord.

Bij Kiadis (-3,9%) zijn de plussen wat zeldzamer.

Alfen (+4,2%) is on fire. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

(+4,2%) is on fire. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden. Fastned (+2,4%) loopt redelijk op na het publiceren van de tweedekwartaalcijfers. De IEX Beleggersdesk is echter niet onder de indruk. Hier leest u waarom. Fastned: Matige groei #FASTNED https://t.co/drpB4rNLFx — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 30, 2019

Adviezen

AkzoNobel: naar €90 van €86 en houden - HSBC

ASMI: naar houden van kopen en €78 - DeGroof Petercam

Galapagos: naar €173 van €113 - Credit Suisse

Heineken: naar €96 van €97 - Credit Suisse

Heineken: naar €110 van €112 en kopen - Jefferies

Philips: naar €49 van €36 en kopen - Citigroup

Signify: naar €29 van €30 en kopen - Citigroup

