Fondsenrondje: Baaldag

De Europese indices gaan in een brede lijn omlaag. Met name de midcapfondsen krijgen een gevoelige tik. De AEX (-0,5%) houdt met dank aan Royal Dutch Shell (+0,1%) en Unilever (+0,2%) de schade redelijk beperkt.





De Duitsers (-1,3%) krijgen met dank aan de beroerde cijfers van Bayer (-4,4%) en Lufthansa (-5,0%) de grootste klappen. Sowieso blijven onze oosterburen dit jaar achter. Daar waar de AEX herbeleggingsindex 21% stijgt, moet de DAX het doen met een plus van 16%.



Helaas geen kwartaalcijfers op het Damrak. Alleen Fastned (+3,5%) kwam langs met spetterende groeicijfers. In het eerste halfjaar stegen de opbrengsten met 230% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Maar goed, het bedrijf heeft nog een hele weg te gaan om winstgevend te worden.

Veel macro's staan er vandaag op de agenda. Met name het consumentenvertrouwen in de VS wordt interessant, al kijken beleggers voornamelijk uit naar het rentebesluit van de Fed. Dat wordt morgen genomen en is natuurlijk hét evenement van de week.

Vliegtuigmaatschappijen onderuit

De winstwaarschuwing van Lufthansa zorgt ervoor dat het niet de dag is van de vliegmaatschappijen. Overcapaciteit in Europa door de hevige concurrentie van prijsvechters en de hogere brandstofprijzen spelen de bedrijven parten. Gevolg is dat Air France-KLM (-3,1%) ook een tik krijgt.

Het blijft lastig om op lange termijn een goede boterham met vliegmaatschappijen te verdienen. Alleen als u belegt in prijsvechters zoals Ryan Air en Easyjet heet u een mooi rendement geboekt de afgelopen vijftien jaar.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De grote bleeder onder de luchtvaartmaatschappijen is met afstand AirFrance-KLM. De afgelopen vijftien jaar was u met deze belegging geen meter opgeschoten.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omlaag en daarmee houden we de schade beter beperkt dan de DAX (-1,3%) en CAC (-0,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 6,7% en noteert 12,5 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% lager.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,29%) en Duitse (-0,39%) rente blijven stabiel.

Goud (-0,1%) blijft dicht bij huis op een hoog niveau.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) blijven goed liggen.

Bitcoin (-0,3%) heeft het de laatste tijd niet.

Het Damrak

Onder de hoofdfondsen zijn wederom de financials de gebeten hond. ABN Amro (-2,6%) en ING (-1,6%) zakken verder weg.

Takeaway.com (-2,4%) heeft ook weleens betere dagen gekend. Toch is de koers niet ver verwijderd van een all time high. De IEX Beleggersdesk vindt dat er significante risico's verbonden zijn aan het bedrijfsmodel van de maaltijdbezorger. Takeaway en Just Eat samen #Takeaway.com https://t.co/KCKTqzWAu7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 29, 2019

Fugro (-4,7%) duikt onder de €6.

Wereldhave (-4,6%) gaat vandaag weliswaar €0,63 ex-dividend, maar dat verklaart niet het volledige verlies. Gecorrigeerd daalt het geplaagde vastgoedfonds 1,5%.

PostNL (-2,1%) geeft de winst van de afgelopen weken weer helemaal prijs. De post- en pakketbezorger komt komende maandag met de tweedekwartaalcijfers langs.

Alfen (+2,9%) is voorlopig de witte raaf op het Damrak.

Pharming (-5,4%) zakt na een hogere opening onder de €1.

Adviezen