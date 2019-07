Liveblog: Fugro en ASMI

Update 10:35 uur: Advies

DeGroof Petercam verlaagt ASMI, omdat het koersdoel zo'n beetje op het bord staat en de Belgen blijkbaar even niet meer upside zien. Een analist van Credit Suisse was geloof ik even vergeten dat hij of zij ook Galapagos volgt.

AkzoNobel: naar €90 van €86 - HSBC

Galapagos: naar €173 van €113 - Credit Suisse

Heineken: naar €96 van €97 - Credit Suisse

Heineken: naar €110 van €112 - Jefferies

ASMI: naar hold van buy (€78) - DeGroof Petercam

Signify: naar €29 van €30 - Citigroup

Update 10:30 uur: Alfen

Vrij drakerig Damrak vanmorgen en er is maar één fonds dat nog een beetje stijgt, AScX'er Alfen met 3%. Technisch ziet dit er misschien wel interessant uit. Ik mis wel een beetje volume onder de stijging. het oogt allemaal fragiel.

Update 10:20 uur: The Firm zegt...

Onze vrienden van Goldman Sachs hebben hun bierviltjes en sigarendozen nog een keer nagerekend.

GoldmanSachs verlaagt zijn winstverwachtingen voor S&P 500 (naar U$ 167 voor 2019) vanwege economie, marges en olieprijs, ondanks de goede cijfers in Q2. Het verhoogt wel koersdoel voor S&P 500 van 3000 naar 3100. — Corne van Zeijl (@beursanalist) July 30, 2019

In principe zijn stijgende koersen en dalende winsten geen lang en gelukkig huwelijk beschoren, maar gelukkig hebben we de dividenden en de buybacks nog? Over de laatste gesproken...

Je kan hier van alles van vinden - lijkt mij ook geen blijvertje - en daar heel veel tijd en energie in steken, maar i.e.d.e.r.e.e.n. kan ook gewoon simple & stupid mee profiteren #AEX https://t.co/SP40Hrm2XX pic.twitter.com/Nfoj8HTqzj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Update 10:00 uur: Fugro (en Boskalis en HAL)

Morgens cijfers, dat wel. Het forum heeft ook geen nieuws. Maar het staat er wel. Wat een gifbeker. En we heben het hier wel over een serieus bedrijf met een mooi trackrecord. Helaas.

Geen nieuws of trigger te zien, maar #Fugro zakt pardoes onder €6 #AEX pic.twitter.com/pCCh0gAZwn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 30, 2019

Voor u weer naar de shorters wijst: die posities lopen terug. Bij Fugro is dit wel een lstige, want de shorters kunnen weer long leningen zitten. Nog iets, Om de twee posts valt op het forum de naam Boskalis, al dan niet hopende op een nieuw bod. Wie weet, maar de baggeraar heeft volgens mij ook even genoeg aan zichzelf.

Verder mag u speculeren. Dat doet deze handelaar ook al.

Morgen cijfers en aankondiging emissie ..daarna op korte termijn melding dat Boskalis groot belang heeft genomen samen met hal trust #inkoppertje — vanduppe ? ? ? (@vanduppe) July 30, 2019

En deze:

Als morgen wordt aangekondigd dat seabed wordt verkocht dan heb je een shortsqueeze te pakken. Er zit zoveel ellende in de koers van #Fugro. #overdrijvingsfase — #bedifferent (@StockTrader1982) July 30, 2019

Vooruit, nog meer input. Spannend morgen!

Nog steeds niet interessant volgens mijn financieele model. Er moet eens fors met de bezem er doorheen gehaald worden. Het heeft Boskalis wel veel ellende bespaart.... We zullen zien morgen, we gaan lager als er bank-covenant genoemd gaat worden.. — victorgoossens (@ValueInvestC) July 30, 2019

Het laatste woord is aan Nico, die ook op de schulden en banken wijst.

Basis is dat de outlook in ieder geval gehandhaafd blijft. Over de afspraken met de banken verwacht ik nog geen duidelijkheid, daarvoor is het wellicht nog te vroeg. Het blijft moeilijk inschatten hoe Fugro zich uit deze netelige situatie gaat redden.