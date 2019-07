Liveblog: Financials, Fastned en Fugro

Update 16:10 uur: Help, onze financials verzuipen

Het is weer een rotdag voor (onze!) financials. De rentes bewegen amper, daar hoeft u het denk ik niet te zoeken. Waar dan wel? Ik weet het niet. Klik even op die plaatjes, dan ziet u alle namen. En percentages.

Update 14:55 uur: Dinsdag Vega Gehakt Dag

Charlie wrijft het er nog even in, maar het is wel terecht. Beyond Meat opent waarschijnlijk rond -15% op niet zozeer de Q2's van gisteravond, waarop de reactie vrij lauw was, maar vooral op een aandelenuitgifte van 3 miljoen stuks. Niet leuk voor de aandeelhouders, maar geef het bedrijf eens ongelijk.

Die -15% neemt het gewoon even voor lief na die bitcoin-achtige rally.

no one could have seen this coming. $BYND pic.twitter.com/bbo3pkt8Tl — Charlie Bilello (@charliebilello) July 30, 2019

Ik had zelf gisteren ook zo'n soort vergelijking, met de twee AEX-fondsen die qua marktwaarde het dichtst in de buurt van Beyond Meat komen. Hun omzetten zien er echter heel anders uit. Ja, omzet, winst, marge, cash flow en groei van het ene bedrijf wordt op de vloer héél anders gewaardeerd dan van het andere.

Ach ja, waarderingen... Ter vergelijking, ene #NN kent een vergelijkbare waardering (€11,7 miljard). De verzekeraar heeft in Q2 wss rond €450 miljoen omgezet. #ArcelorMittal is €15,5 miljard waard en zette in Q2 $19,1 miljard om #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Voor de liefhebbers hier de details:

Beyond Meat is giving insiders a quick way to cash out after 800% post-IPO gain https://t.co/vsxXjlfdzv — CNBC (@CNBC) July 30, 2019

Update 14:45 uur: Koffie CEO verdwenen

Niet best? De speurhonden raken in ieder geval midden op de brug het spoor kwijt...

Ook dit is beleggersrisico. In ieder geval in het Verre Oosten. In de afgelopen jaren zijn we ook al diverse Chinese CEO's tegen gekomen die verdwenen, er met de kas vandoor waren, of de kwartaalcijfers waren kwijtgeraakt. Busje gestolen en geen back-up. Tenminste, dat zeiden ze dan. Echt waar.

Hoe dan ook, bizar verhaal dit van de CEO van het Indiase Starbucks, Café Coffee Day. Dat heeft 1700 vestigingen in India tegen 150 voor de Amerikaanse gigant.

The millionaire behind India’s answer to Starbucks has disappeared, triggering a search, suspicions of suicide and a 20% plunge in the shares of his company https://t.co/3ODMV9NHTq — The Wall Street Journal (@WSJ) July 30, 2019

Als dat maar goed afloopt... Dit is in ieder geval de grafiek van het aandeel in lokale valuta, dat zo ongeveer op de laagste stand sinds de beursgang stond.

Update 11:45 uur: Fastned

Zo, dat Fastned is ook in no time een loeiend saai aandeel geworden, denkt u nu misschien. En dat voor zo'n onstuimige groeier met Een Verhaal.

Dat saaie valt wel mee. Vandaag ook +3,9% op torenhoge omzet. Relatief torenhoge omzet dan. Gemiddeld gaan er 2900 stuks per dag door en soms wordt de duizend niet eens gehaald. Bij de lokale en kleinere AScX aandelen is dit altijd een heikel punt: is er een beetje fatsoenlijke free float en dagelijkse omzet?

Cijfers dus vandaag en ik zie nog niet één reactie. Misschien nogal wiedes, want (nog) niet één analist volgt officieel het aandeel. Onze eigen beleggersdesk heeft er dit over te zeggen. Als u het mij vraagt is de groei indrukwekkend, maar zijn de cijfers zelf nog altijd peanuts.

Eigenlijk doen naar mijn bescheiden mening de cijfers er helemaal niet toe bij dit bedrijf: denkt, gelooft of weet u zeker dat Fastend een gouden toekomst tegemoet gaat, dat is alles waar het om draait bij al dan niet beleggen in dit aandeel. Tot dusverre beantwoordt naar mijn smaak de beurs deze vraag met ja.

Die beursgang van een tientje was al op een hoop geld - niet één institutionele investeerder ging mee - en nu met een koers van €14,70 is het aandeel fundamenteel peperduur. Sowieso al een prestatie, want - verkeerde been deel zoveel - na die waanzin op de eerste handelsdag had ik een implosie verwacht.

Niet dus. Toch leuk - en dat is ook de winst van de beursnotering van Fastned - dat ook heel kleine aandelen tot de verbeelding kunnen spreken. En dat doet Fastned zeker. Wie heeft er geen mening over?

Update 10:35 uur: Advies

DeGroof Petercam verlaagt ASMI, omdat het koersdoel zo'n beetje op het bord staat en de Belgen blijkbaar even niet meer upside zien. Een analist van Credit Suisse was geloof ik even vergeten dat hij of zij ook Galapagos volgt. U ziet dat bij CS en DB het volgen van Heineken in de rubriek werkverschaffing valt.

ABN Amro: starten met underperform en €18,50 - Bank of America

AkzoNobel: naar €90 van €86 - HSBC

Galapagos: naar €173 van €113 - Credit Suisse

Heineken: naar €96 van €97 - Credit Suisse

Heineken: naar €110 van €112 - Jefferies

Heineken: naar €104 van €105 - Deutsche Bank

ING: starten met buy en €14,40 - Bank of America

ASMI: naar hold van buy (€78) - DeGroof Petercam

Signify: naar €29 van €30 - Citigroup

Update 10:30 uur: Alfen

Vrij drakerig Damrak vanmorgen en er is maar één fonds dat nog een beetje stijgt, AScX'er Alfen met 3%. Technisch ziet dit er misschien wel interessant uit. Ik mis wel een beetje volume onder de stijging. het oogt allemaal fragiel.

Update 10:20 uur: The Firm zegt...

Onze vrienden van Goldman Sachs hebben hun bierviltjes en sigarendozen nog een keer nagerekend.

GoldmanSachs verlaagt zijn winstverwachtingen voor S&P 500 (naar U$ 167 voor 2019) vanwege economie, marges en olieprijs, ondanks de goede cijfers in Q2. Het verhoogt wel koersdoel voor S&P 500 van 3000 naar 3100. — Corne van Zeijl (@beursanalist) July 30, 2019

In principe zijn stijgende koersen en dalende winsten geen lang en gelukkig huwelijk beschoren, maar gelukkig hebben we de dividenden en de buybacks nog? Over de laatste gesproken...

Je kan hier van alles van vinden - lijkt mij ook geen blijvertje - en daar heel veel tijd en energie in steken, maar i.e.d.e.r.e.e.n. kan ook gewoon simple & stupid mee profiteren #AEX https://t.co/SP40Hrm2XX pic.twitter.com/Nfoj8HTqzj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Update 10:00 uur: Fugro

Het forum heeft ook geen nieuws. Maar het staat er wel. Wat een gifbeker. En we heben het hier wel over een serieus bedrijf met een mooi trackrecord. Helaas.

Geen nieuws of trigger te zien, maar #Fugro zakt pardoes onder €6 #AEX pic.twitter.com/pCCh0gAZwn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 30, 2019

Voor u weer naar de shorters wijst: die posities lopen terug. Bij Fugro is dit wel een lastige, want de shorters kunnen weer long leningen zitten. Nog iets: om de twee posts valt op het forum de naam Boskalis, al dan niet hopende op een nieuw bod. Wie weet, maar de baggeraar heeft volgens mij ook even genoeg aan zichzelf.