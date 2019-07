Flow traders zal hoger zijn omdat de volumes afnemen op de beurs ( vakantie tijd!)en daardoor zal de votaliteit toenemen. En dat is waar FT het van moet hebben.



Pharming. Er is veel (toenemende) aandacht voor de vele ontwikkelingen bij dit bedrijf. Dat is goed voor de koers. Veel potentie. Daarbij kunnen elk moment de shorters gaan afbouwen. Gaat om zón 22 miljoen aandelen.