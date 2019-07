Slot: Dit kan alleen maar op beurs

Cat Rock, de zogenaamd activistische aandeelhouder die een paar maanden geleden het management van Just Eat een zwengel gaf, noemt het bod van Takeaway - letterlijk citaat - Excellent news for Just Eat shareholders.

Dat is volgens mij iets anders dan dat ze akkoord is met het bod. Daar duidt de koers van Britse cateraar niet op. De prijs sluit ruim boven het bod met +22,7% (was ruim +30%). Het pond zakt wel 1%. We gaan meemaken of er meer kapers zijn, of dat Takeaway haar bod moet verhogen. Dit lijkt nog geen uitgemaakte zaak.

Daar duidt ook de koers van Takeaway zelf op. Dat steeg hele procenten vandaag, maar sluit toch in de min.

Hier nog even waarom dat pond nou weer zakt. Het is dat old jolly good brexit weer:

The pound sinks to a 28-month low against the dollar as Boris Johnson's government toughens its rhetoric on Brexit https://t.co/18EzxErZnP — BBC News (UK) (@BBCNews) July 29, 2019

Rustig beursdagje is er verder vandaag met weinig uitschieters. De grote gemene deler is dat defensieve aandelen het wat beter doen dan cyclische en zeg maar handelsoorlogfondsen. De rentes kachelen weer twee basispunten omlaag en verder handelt alles met een nul voor de komma.

De FTSE 100 doet +2%, maar de continentale aandelenbeurzen houden het op een bescheiden plus of min

Op Wall Street is het ook technologie dat minder presteert. De Dow Jones kleurt nog groen, de S&P 500 zakt al iets en de Nasdaqjes koersen duidelijk rood

De dollar leek op weeg naar 1,11, maar zakt nu toch weer iets

Olie, goud en zelfs bitcoin bewegen amper vandaag

De rentes heb ik al genoemd, maar lees even die draad over rentes bovenaan mijn blog. Het gaat u gegarandeerd duizelen

Beursplein 5

Soms valt Heineken een tikje mee, soms stelt het een pietsie teleur, maar per saldo is de brouwer een gestaag groeiende, mooie langetermijnbelegging. Ja, het peperdure fonds krijgt voor de blote billen op de tegenvallende Q2's, maar dit is ook meteen de grootste daling in acht jaar. Er zijn gekkere fondsen...

De adviezen voor vandaag met een rijtje Galapagos:

ABN Amro: naar €25 van €26 - Citigroup

AkzoNobel: naar €96 van €92 - UBS

Galapagos: verlaagd naar hold en naar €180 van €130 - Jefferies

Galapagos: naar $171 van $132 - RBC

Galapagos: naar $209 van $140 - Instinet

Heineken: naar hold van buy - Bryan Garnier

Basic-Fit: naar €33 van €35 (over weight) - Barclays

Signify: naar €27 van €26 - Morgan Stanley

Wereldhave: verlaagd naar sell en verlaagd naar €19 - CFRA

Een apart vermelding krijgt deze, hier op IEX weet u natuurlijk heel goed waarom DFT (en ik) het Pharming-advies van Kempen er uit vissen. Verder in dit stuk: First Berlin hanteert €1,90 en Stifel €1,60. In ieder geval juicht de koers van Pharming de pan uit met +11% en sluit op €1,04.

Of dit de reden is, of alleen maar de tirgger is voor de stijging weet ik niet. Ik denk gewoon positief momentum na de goede cijfers.

#Kempen herhaalt 'sell' en koersdoel €0,40. Dit was het advies dat vorig jaar koers onder €1 zette https://t.co/d3N55nCnUE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Verder heb ik niet zoveel te melden.

KPN stijgt hard, net als Vodafone (+4,3%) en Deutsche Telekom (+2,0%), maar ik zie niet waarom. Wellicht is de reden dat KPN zo ongeveer het defensiefste aandeel Damrak is

Over defensief gesproken, u ziet Unibail en inderdaad: al het vastgoed heeft eindelijk weer eens een goede dag

Aalberts doet een typische Aalberts-overname, maar kan de markt daar niet mee bekoren

Eurocommercial sluit een goed ontvangen deal met AXA

De volatiliteit stijgt slechts +1,3%, maar toch geeft Flow Traders teken van leven

Hoezo defensief?! Sligro blijft maar dalen

Kiadis gaat ook wel lekker

Waar komt Brunel nou vandaan?

B&S daalt precies naar de onderkant van het trendkanaal?

Stiekem kijk ik om 22:00 uur nog even naar het belangrijkste onbelangrijke aandeel in New York, Beyond Meat. Eens zien hoe die Q2's uitpakken,. Als u een stukje op de site ziet, weet u dat het weer bal is.