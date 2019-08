Draagplichtovereenkomst

Met andere woorden.



Overheid heeft er een zooitje van gemaakt en weet niet hoe ze het moeten repareren.



Op deze manier kun je geen enkel huis meer financieren.

Je mag wel een huis huren van 1.200 euro, maar zodra je een huis wilt kopen wordt het je lastig gemaakt door de overheid.



Rente aftrek moeten ze dood eenvoudig maken, zonder de kleine letters en afspraak briefjes waarvan je niet weet wat de consequenties zijn.



Overheid en belasting wil elke burger individueel belasten, maar zodra je samenwoont dan ben je meteen geregegistreerd partner of hok je samen, maar individueel houden wij wel bij wat je inbrengt en hoeveel de schuld de andere heeft en gooien wij niet alles bij elkaar als gezamenlijk vermogen/inkomen.



Alleen bij een uitkering dan gooien wij wel weer alles bijelkaar en mag je partner hulp bieden.



Het is gewoon een zooitje.

Hoe leggen wij het uit aan onze kinderen als ze huis willen komen met een vriend(in) dat ze eerst naar de notaris moeten en dat de ene een schuld heeft op een ander.



Moeten ze dan ook apart boodschappen doen en bijhouden wie wat betaald heeft, want als de ene een schuld heeft op de ander, terwijl hij/zij de kosten draagt voor het gebruik van de koopwoning (gas/licht/water/boodschappen) dan is het oneerlijk verdeeld.