Fondsenrondje: Gelukkig is er nog Damrak

Marktbreed zijn we snel klaar. Er gebeurt niks. Alles blijft dicht bij huis, behalve dan de rentes die weer eens twee basispunten zakken. Zelfs het überhippe bitcoin doet bejaardenstandje +0,3%. Gelukkig hebben we het Damrak nog. Eerst maar even het grote nieuws van onze kersverse AEX'er.



Kiest u zelf maar of Takeaway Just Eat overneemt, of dat het andersom is, of dat het een fusie is. De deal van die twee wordt in ieder geval goed ontvangen:

Takeaway: +5,2%

Just Eat: +30,2%

Delivery Hero: +7,4%

Ik heb al even over deze, zoals ik het zie, pragmatische fusie geblogd, net als over de cijfers van Heineken trouwens. Dit vindt onze beleggersdesk:

Soms valt Heineken een tikje mee, soms stelt het een pietsie teleur, maar per saldo is de brouwer gewoon een heel mooie lange termijnbelegging. Ja, het peperdure aandeel krijgt voor de blote billen voor de tegenvallende Q2's, maar dit is meteen de grootste daling in acht jaar. In ken wel gekkere fondsen...

Takeaway, Heineken... Voor een aanzienlijk deel van de IEX-populatie is dít natuurlijk het nieuws van de dag:

Momentum na de mooie Q2-cijfers van vorige week? Zie geen nieuws, maar #Pharming voor t eerst na bijna jaar weer boven €1 #AEX pic.twitter.com/Bv3YUTri8r — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Dan zijn er nog vrij veel adviezen, waaronder al eentje voor Heineken.

ABN Amro: naar €25 van €26 - Citigroup

AkzoNobel: naar €96 van €92 - UBS

Galapagos: verlaagd naar hold en naar €180 van €130 - Jefferies

Galapagos: naar $171 van $132 - RBC

Heineken: naar hold van buy - Bryan Garnier

Basic-Fit: naar €33 van €35 (over weight) - Barclays

Signify: naar €27 van €26 - Morgan Stanley

Wereldhave: verlaagd naar sell en verlaagd naar €19 - CFRA

Aalberts doet een overname, maar, zoals het heurt, is er amper koersreactie. De deal van Eurocommercial met AXA IM wordt goed ontvangen en verder valt er niet veel te melden. De fondsen die u het hardst ziet bewegen kent u maar al te goed. Niks bijzonders.