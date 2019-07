Liveblog: Pharming, Takeaway en Grote Kudde

Update 15:25 uur: Pharming

Verder in dit stuk: First Berlin hanteert €1,90 en Stifel €1,60.

#Kempen herhaalt 'sell' en koersdoel €0,40. Dit was het advies dat vorig jaar koers onder €1 zettehttps://t.co/d3N55nCnUE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Deze had ik al eerder vandaag, u ziet hoe die sell en €0,40 van Kempen het aandeel vorig jaar nazomer onderuit trok.

Momentum na de mooie Q2-cijfers van vorige week? Zie geen nieuws, maar #Pharming voor t eerst na bijna jaar weer boven €1 #AEX pic.twitter.com/Bv3YUTri8r — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Update 15:15 uur: De grote kudde aandelen

Welke Amerikaanse aandelen hebt u allemaal op uw watchlist staan? Misschien moet u nog even goed kijken. Gepikt van WS:

Het artikel gaat over crowded trades, ofwel de grote kudde-aandelen. De titel spreekt boekdelen:

With Stocks at Fresh Highs, Investors’ Portfolios Look Alike

Mastercard, Microsoft, Amazon and PayPal are among market’s most crowded trades

Op zich is er niks mis mee, met dit zijn de aandelen die de brede marktstijging droegen. Er kan extra risico zijn, mocht de markt dalen, maar ook dat is geen wet van meden en perzen. En wie zegt dat de markt gaat dalen? Niettemin, denk en reken nog even goed na, voor u nu nog in deze veelal dure aandelen springt.

Update 14:45 uur: Just Another Eat?

Vandaar. Delivery Hero doet in Frankfort +5,9%. Namen die rond zingen - zie hier - zijn onder andere Naspers (dat toevallig een Amsterdams notering krijgt), collega investeerder Soft bank, Delivery Hero zelf en... uiteraard Uber. Let wel, het pond krijgt vandaag wel een tikkie van bijna een cent, ofwel 1%.

Kort door bocht 'biedt' #Takeaway 12.5% premie op slotkoers #JusTEat vrijdag, maar koers gaat nu veel harder. Waarom? Wel, gok maar wie



29 Jul - 12:53:14 [RTRS] - TRADERS SAY JUST EAT JE.L BOOSTED BY SPECULATION THAT THERE COULD BE COUNTERBID TO https://t.co/LjjEws9NZO'S OFFER pic.twitter.com/k3q3RDMYc6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 29, 2019

Kom ik ook nog uitgebreid commentaar van KBC-Bolero tegen:

De Nederlandse voedselleverancier wordt terecht bedankt door de beleggers, omdat het zich dankzij alweer een belangrijke strategische overname in de absolute Europese top werkt.

Dat moet schaalvoordelen opleveren, waardoor het ten volle moet kunnen concurreren met de internationale spelers die zich vandaag vooral in het VK roeren. Qua balans is deze deal perfect verteerbaar, omdat betaald wordt met eigen aandelen.

Dat was eerder ook al zo met de overname van Delivery Hero. De omzet zal in elke geval crescendo blijven gaan, net zoals het dat al deed in de voorbije paar jaren, zodat de vraag zich stelt in welke mate de groep zijn zinnen al dan niet gezet heeft op alweer een nieuwe overname.

Takeaway gooit hoge ogen en slokt concurrent @justeatUK op. Het is niet de eerste mooie deal die het bedrijf sluit. Kom hier meer te weten over het voorbije traject van @Takeaway en ontdek verder ook het standpunt van onze analist: https://t.co/J2udf9POBE pic.twitter.com/6xLmInJJiH — Bolero (@Bolero_BE) July 29, 2019

Intussen is ook FT door met commentaar: mooie deal, maar de prijs is te laag, meent de krant. Citaatje:

Even so, Takeaway.com is not being particularly generous. It offered a 15 per cent premium to Friday’s closing price — although a 3 per cent rise in its share price on Monday nudged it a little higher.

On those numbers, the enterprise value of Just Eat is under five times 2019 sales, about half the multiple put on Delivery Hero’s German business when Takeaway.com bought it last December.

That said, Just Eat’s shareholders will get 52 per cent of the group, allowing full participation in any value the deal creates. Other would-be buyers may emerge. Antitrust concerns might deter companies such as UberEats, but Naspers or private equity could take a bite.

Just Eat/Takeaway.com: meal deal https://t.co/mDf7jj9D3U — The Lex Column (@FTLex) July 29, 2019

Update 11:15 uur: Just Eat Takeaway

Dit Telegraafplaatje spreekt boekdelen:

De honger van Jitse Groen, oprichter en grootaandeelhouder van Takeaway, is niet te stillen. Rivaal Just Eat staat nu op het menu. #telegraafextra via @Telegraaf @harryvgelder @Evdschoot https://t.co/6yyUKBOGl5 — ???????? ?????? (@BartMos) July 29, 2019

Mijn grafieken ook. Just Eat mag dan groeien als kool, de winst staat onder druk. Met Europa waar de kaarten zijn verdeeld en de komst van Uber en Amazon kan ik me voorstellen dat het bedrijf eieren voor haar geld kiest en met Takeaway is gaan praten. De winst staat ernstig onder druk en waar groeien?

Leuk dat Takeaway belangrijkste Europese kluif Duitsland naar binnen heeft geharkt, maar uiteindelijk telt het hele continent om groot, sterk en winstgevend genoeg te zijn, oordeelde wellicht Takeaway.

Opvallend aan de deal tussen die twee vind ik het pragmatisme dat ervanafstraalt. Net als ooit Lakshmi zijn achternaam Mittal achter zijn prooi Arcelor schoof, doet CEO Jitse Groen dit nu met zijn kindje Takeaway: Just Eat Takeaway, waar een naam als Takeaway eats Just Eat wellicht waarheidsgetrouwer was geweest.

Want technisch nemen de Nederlanders de Britten over. Nog een keer praktisch, Takeaway geeft haar plekje in de AEX en de Amsterdamse beurs, op als ik het goed heb begrepen, want de primaire notering wordt Londen. Van zijn kant is Just Eat ook pragmatisch, want dat geeft hoofdkantoor en topman op.

Intussen wordt de overname gevierd op de beurs met koersexplosies. Kijk aan, loopt er met +7,5% ook al een overnamepremie in Delivery Hero...? Takeaway zet zelfs een all time high neer. Just Eat en Delivery Hero staan daar, ondanks de stijgingen van vandaag, nog ver vanaf. Vooral Just Eat lag dan ook niet goed.

Daar heeft Jitse goed gebruik van gemaakt. Kijk goed naar de koersgrafiek. Een paar maanden geleden had hij deze deal niet kunnen maken met Just Eat en een jaar geleden nog hadden ze hem uitgelachen.

Update 10:15 uur: Er is internet en er is internet

We zijn op weg naar twee internets, klinkt het weleens: een Chinees en een westers. Ik geloof dat er al twee zijn, als ik dit zo zie. Meeste nooit van gehoord. En niet één naam die in een westers land...

Top 10 Apps in China



1. WeChat

2. QQ

3. Alipay

4. Taobao

5. iQiyi

6. Tencent Video

7. Douyin

8. Amap

9. Sogou Input

10. Baidu Search



Source: Questmobile pic.twitter.com/zAcUU0vpVx — Matthew Brennan (@mbrennanchina) July 28, 2019

Update 10:00 uur: Heineken

Een defensief aandeel zoals het is bedoeld: kijk eens hoe mooi en hoe lang al de lijntjes hand-in-hand gaan bij Heineken. Het is alleen een lijntje te veel? Het aandeel is zo duur geworden, dat het kwetsbaar is voor tegenvallers. Zoals de Q2-cijfers vandaag. Heineken laat vooralsnog de dikste daling in acht jaar zien.

En u had het kunnen weten?

Teleurstellende cijfers Heineken. Brouwer voldoet niet aan verwachtingen volgens analist Corne van Zeijl van Actiam, maar dit mag niet verrassend gezien de aandelenverkoop van de CEO https://t.co/bYUSjIpfqM — ABM Financial News (@abmfn_bp5) July 29, 2019

Hier nog even in beeld:

Nog meer. De analisten zijn ook al een tijdje niet meer zo enthousiast.

Hoe dan ook, een echte verrassing kan die tegenvaller vandaag niet zijn. Ondanks de koerszeperd doet Heineken het dit jaar nog altijd 8% procent beter dan de AEX. En er ligt bij wijze van een put onder koers? De ECB die weer gaat verruimen, weet u wel. Mede daarom is deze superdefensial dit jaar hard gestegen.