Gauw mijn bericht omgegooid, want er is brekend nieuws. Ik duid zo, nog even lezen. Het is in ieder geval de bedoeling dat het bedrijf Just Eat Takeaway gaat heten en dat Jitse Groen CEO wordt.

De afgelopen weken waren vast heel goed. Maar dat is Q3. Eerst nog Q2. Heineken mist de winstverwachting voor Q2 (€1,8 miljard in plaats van €1,9 miljard) door gestegen kosten, maar handhaaft de de mid single digit groeiverwachtingen voor heel 2019.

Heel verhaal zelfs die outlook:

Nog meer, Aalberts doet weer in haar eigen stijl een overname: klein, geen financiële details én meteen bijdragend aan de winst. Andere overnamesmaken kent Aalberts niet.

Marktbreed is er nu niet zoveel te doen.

-Asian stocks ?, with biggest decline in South Korea

-Fed expected to cut rates

-Treasuries steady while yen ticks higher

-Crude oil trades around $56 a barrel in New Yorkhttps://t.co/yJ3ArpgDO9 pic.twitter.com/cODP9cEyDc — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2019

Bescheiden minnen nu na vrijdag weer records op de Big Board, niks bijzonders. Er wacht ons wel weer een druk weekje met heel veel cijfers, met onder andere Royal Dutch Shell en Apple, een Fed-renteverlaging van één (?) kwartje, internationale koopmanagersindices en het Amerikaanse Payroll Report.

Dank Nico voor het maken van de vooruitblik zaterdag.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:59 Aalberts doet overname in Verenigde Staten

07:42 Lagere ticketprijzen drukken winst Ryanair

07:36 Hogere resultaten voor Siemens Healthineers

07:30 Azië blijft groeimotor Heineken

28 jul Beursweek met rentebesluit Fed en cijferdrukte

28 jul Winsten industriebedrijven China gedaald

28 jul Laagste winst chemieconcern Sabic in 10 jaar

27 jul Takeaway voert overnamegesprekken met Just Eat

27 jul 'Vertrouwen Nederlandse beleggers in de lift'

26 jul Trump: mogelijk lang wachten op handelsdeal

26 jul Twitter en Starbucks in trek op Wall Street

26 jul Kudlow: VS sleutelen niet aan waarde dollar

26 jul Hijsbedrijf Mammoet koopt Brits ALE

26 jul Industrieconcern 3M stelt intern onderzoek in

26 jul 'LSE voert fusiegesprekken met Refinitiv'

26 jul Amerikaanse beurzen op winst

26 jul Caceis lanceert bod op Kas Bank

26 jul Topman: AkzoNobel gaat niet bieden op Axalta

26 jul Grote telecomfusie VS mag van Justitie

26 jul Hogere huurinkomsten voor Retail Estates

26 jul Trump geeft Apple geen vrijstelling tarieven

Analistenadvies luidt:

Galapagos: verlaagd naar hold en naar €180 van €130 - Jefferies

Galapagos: naar $171 van $132 - RBC

Signify: naar €27 van €26 - Morgan Stanley

Wereldhave: verlaagd naar sell en verlaagd naar €19 - CFRA

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Heineken Q2-cijfers

08:00 Siemens Q2-cijfers

08:00 Siemens Healthineers Q2-cijfers

08:00 Sanofi Q2-cijfers

08:00 Ryanair Q2-cijfers

22:00 Beyond Meat Q2-cijfers

22:00 NXP Semiconductors Q2-cijfers

En dan nog even dit

U weet hoe het werkt, een quote (of een tweet) kan voor beweging zorgen:

Ja, een prima economie en dan rente verlagen? Tja, het is 2019.

That bad? How the U.S. economy stacks up to past rate cut cycles https://t.co/rKsklylLF4 pic.twitter.com/sYp2GYeNX6 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2019

Intussen in Europa:

Europe is about to find out how bad the economy has become https://t.co/GnRLXpXYnK — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2019

En in China:

China's economy weakened further in July, early indicators show https://t.co/Fj9FQ80AE1 — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2019

Of?

Goldman says Asia's trade slump is showing signs of bottoming https://t.co/vx3zLt9xFW — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2019

De stad is dan ook steenrijk:

An eighth straight weekend of protests in Hong Kong is hurting global luxury retailers and likely to spread to the city's retail landlords, by @JeannyYu https://t.co/1xcB76GGyA via @markets — Magdalene Fung (@in_transitiverb) July 29, 2019

Geen grap:

Japan’s SoftBank Group CEO says to invest $2 billion in ride-hailing app Grab https://t.co/2qFZk5qPi9 pic.twitter.com/KWm7wE0eYD — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2019

Dit ook niet:

WATCH: Chinese telecom equipment giant Huawei is laying off workers from its U.S. subsidiary Futurewei. See more in this week's playlist https://t.co/BxeN5VFHrt via @ReutersTV pic.twitter.com/e3gTAOWWlP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2019

Dit dan weer wel? Geen idee of dit aanslaat:

ICYMI: Samsung's first foldable smartphone, the Galaxy Fold, will go on sale from September in selected markets. Read more: https://t.co/N3eJpFiAEB pic.twitter.com/guteGET2mO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 29, 2019

Dit kan lang en vrijwel permanent gaan duren en slopend worden?

Viewsroom podcast: Silicon Valley has come under fire over concerns that Big Tech squashes competition. Companies like Facebook and Amazon potentially face drawn out regulatory battles waged by the likes of Microsoft and AT&T https://t.co/SljpqtWtEl via @Breakingviews pic.twitter.com/uOvPiOiv5K — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2019

Maak er een goede week van:

This week in Hedgeye cartoons.



Get our daily cartoon emailed for free: https://t.co/9UayxdPCQF pic.twitter.com/jmyXA9oX7T — Hedgeye (@Hedgeye) July 29, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.