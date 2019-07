TA: Sentiment AEX blijft goed

De positieve technische conditie van de Nederlandse beurs blijkt ook uit het sterke beleggersvertrouwen.

Het sentiment onder Nederlandse beleggers is flink verbeterd. Dat blijkt onder meer uit de forse stijging van de AEX in de afgelopen weken. Ook het feit dat de beurs het hoogste punt sinds 2001 heeft bereikt geeft aan dat beleggers hun portefeuilles verder uitbreiden.

Ook de beleggersbarometer van ING geeft aan dat het beleggersvertrouwen in de maand juli flink is toegenomen. De ING-graadmeter steeg in de afgelopen maand met 4 punten naar 129 punten.

Het gestegen vertrouwen van particuliere beleggers komt mede door de uitstekende performance van de AEX-index. Ook technisch blijft de barometer van de Nederlandse beurs prima op koers, vooral geïnspireerd door de recente uitbraak boven de toppen van de afgelopen jaren.

Deze week kijken beleggers ook uit naar de Amerikaanse Fed, die naar verwachting de rente gaat verlagen. Verder komt er een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten om te verteren.

Kortom:

Technische conditie van de Nederlandsen beurs is goed, hoewel niet overdreven krachtig

De komende cijfers van veel grote bedrijven in binnen- en buitenland zorgen voor nieuwe verwachtingen in de markt

Als het meezit, wordt het positieve technische plaatje binnenkort bevestigd volgens de 'Triple Rule'.

Technisch positief:

Uitbraak boven oude top 576,90 genereerde koopsignaal

Uitbraak heeft langer dan 3 dagen standgehouden

Uibraak ging gepaard met een zogenaamde 'gap' (koershiaat of gat in de grafiek).

Technisch neutraal:

Uitbraak voldoet nog niet aan de 3%-regel (pas > 594,20)

Nog geen pullback om de uitbraak te valideren

Omzetten tijdens uitbraak waren niet sturcureel hoog.

Adempauze boven oude weerstand 576,90

Zolang de koers boven de voorliggende koerstoppen weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Eerste koersdoel ligt op 609,22 (top van 22 mei 2001). De AEX-index had eerder de stevige horde 576,90 genomen. Deze voormalige weerstand fungeert nu als eerste vangnet. Het feit dat de AEX met gap boven de weerstand rond 576,90 (top van 27 juli 2018) is uitgebroken, geeft dynamiek aan. Deze dynamiek geeft de uitbraak extra kracht.



Nog geen negatieve divergentie op de RSI

De RSI geeft op korte termijn een lichte overbought conditie (licht over-gekocht) aan, maar nog geen negatieve divergentie.

RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden, zoals nu.

Let op: hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een index in een sterk stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.

Divergentie treedt op als de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering. Daar is op dit moment dus nog geen sprake van.