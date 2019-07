Koersinformatie: storing

De aanlevering van koersinformatie is wéér verstoord. Dataleverancier VWD stuurde ons zojuist het volgende bericht: 'Wegens een connectieprobleem met onze internet provider is er momenteel geen koersinformatie beschikbaar'. Wederom onze excuses voor deze inmiddels bijzonder vervelende situatie. De koersen die op de site van IEX en andere sites van IEX Media vertoond worden, zijn dus niet accuraat.

