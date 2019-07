Allereerst onze excuses voor het drama met de koersen deze week. Onze dataleverancier heeft de zaakjes niet op orde en het bleef de hele week voortmodderen. Ik weet dat het ontzettend vervelend is. Ik hoop dat het volgende week weer helemaal geregeld is.

Het was sowieso een verhit weekje; naast de temperatuur steeg ook de koorts op de beurs tot grote hoogte. De AEX zette een nieuw record neer, als we tenminste de koersen uit 2001 even vergeten.

Wat gebeurde er deze week allemaal? Cijfers, cijfers en de ECB, dat is zo'n beetje het verhaal. Eerst de ECB. Mario Draghi bereidde de markt voor op nieuwe rentestappen straks in september. Een nieuw opkoopprogramma ligt ook op de tafel want 'de inflatie is veel te laag'.

Zo laag is die inflatie niet en er gaan inmiddels ook stemmen op die zeggen dat die hele inflatiedoelstelling maar eens losgelaten moet worden. Door technologische vernieuwingen en een veranderend bestedingspatroon zou die inflatie namelijk helemaal niet meer op 2% komen.

ECB President Mario Draghi urged governments to ready their ammunition, saying monetary policy alone cannot combat a “significant worsening” of the economy https://t.co/6hKQK1GDAb — Bloomberg Economics (@economics) July 25, 2019

Wat Mario vooral zei, en dat zei hij al in 2014, is dat de verschillende overheden eens wat moeten gaan investeren om de economie weer aan te jagen. Elk individueel land bespaart enorm veel op de rentelasten (Nederland betaalde in 1995 17 miljard, nu 5,5 miljard op jaarbasis aan rente) maar het redden van de euro en de economie laten ze aan Mario over.

Hoe het ook zij: de beurs reageerde eerst euforisch maar Mario was minder mild dan de beurs voorzag: de waarschuwende woorden dat de economie niet zo fijntjes loopt als wel gedacht, vooral in produktielanden als Duitsland, misten hun uitwerking niet.

Tot zover de politieke beschouwingen. Ik neem een aantal aandelen even met u door: de grootste stijgers en dalers.

ASMI

Heel mooie cijfers van dit semiconductoraandeel. In een niet zo grijs verleden nog te krijgen voor €17-18, nu meer dan €70 waard per aandeel. ASMI zit in een hoek van de halfgeleiders waar nog wel goed geld te verdienen valt.

Besi

Dat geldt voor Besi in mindere mate, maar de cijfers vielen toch mee en de hoop is dat, hoewel de kentering nog niet echt heeft plaatsgevonden, daar toch langzamerhand wel zicht op komt. Besi is sowieso een bedrijf met een zeer sterk management dat heel snel de tering naar de nering kan zetten.

Pharming

Het was natuurlijk de week van Pharming, het lievelingsaandeel op IEX. De afgelopen tijd was het een stuk rustiger rond het aandeel en liep de koers al stiekum wat op. De cijfers verbaasden vriend en vijand en lieten zien dat er wel degelijk bestaansrecht is voor het middel Ruconest.

De omzet kwam een stuk hoger uit dan in Q1 en dat betekent dat Pharming met eigen geld gewoon rustig door kan werken aan allerlei nieuwe toepassingen voor Ruconest én aan een aantal andere geneesmiddelen.

Donderdagavond organiseerde topman De Vries een webinar voor de trouwe aandeelhouders en u kunt dat hier terugkijken. Het aandeel werd beloond met een prachtige stijging van een procent of 17.

Aalberts

Aalberts Industries laat maar één keer per half jaar van zich horen en daar doet het concern zichzelf mee tekort. De afgelopen maanden was het verhaal dat Aalberts last zou hebben van de malaise in de autoindustrie in Duitsland.

Wat schetst onze verbazing toen Aalberts doodleuk met een omzetstijging in die sector doorkwam? Organisch steeg de omzet gewoon met 3%, de winst steeg met 6% alsof er helemaal niets aan de hand was. Binnenkort gaan we op de koffie bij ceo Wim Pelsma en zullen we Aalberts wat meer aandacht geven. Deze week een stijging van 7%.

Basic Fit

De sportschooluitbater presenteerde eigenlijk best nette cijfers maar op één of andere manier kwam de klad in het aandeel. De dag na de cijfers kwam een vervelende analist van Morgan Stanley met een flinke koersdoelverlaging (van €32 naar €27) met als achterliggende gedachte dat de groei wat aan het afnemen is (klopt als je groter wordt) en dat de overheadkosten omhoog gaan.

Wereldhave

Vandaag kwam Wereldhave met de halfjaarcijfers. Wederom tegenvallend nieuws, het gaat niet echt gemakkelijk bij de winkelcentra van de vastgoedmoloch. Volgende week donderdag begint de nieuwe ceo officieel, Matthijs Storm heet hij (excuses voor de hijgeringe titel boven het artikel) en we zijn benieuwd hoe deze Kempenaar de zaken gaat fixen.

Weeklijstjes

Hieronder krijgt u de weeklijstjes van de nationale indices. Rolt u rustig door uw eigen aandelen. Het was op zich een aardige week met weinig extreme uitslagen, de temperatuur buiten daargelaten.

De AEX-fondsen deze week:

De AMX-fondsen deze week:

En de ASCX-fondsen deze week:

Zondag zal ondergetekende de vooruitblik schrijven op volgende week, en dan hoop ik u dan ook weer te zien, hopelijk met de juiste koersen. Dank voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.