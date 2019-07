Meer omzet, maar ook meer verlies was er in Q2 voor Galapagos:

Minder omzet dan verwacht, maar wel meer winst bij Signify:

Wereldhave verlaagt de winstwaarschuwing, Frankrijk weer eens:

Nabeurs Wall Street waren deze bedrijven er nog met Q2-cijfers en dat pakte zo uit. Google meldde veel meer omzet dan verwacht en de winst van Amazon bleef wat achter.

Alphabet: +7,8%

Amazon: -1,6%

Intel: +5,1%

Starbucks: +6,6%

We doen het vandaag met een handjevol cijfers en de eerste schatting BBP Q2 VS. De koersen herstellen wat na de daling van gisteren en veel meer valt er niet op, of valt er over te zeggen.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook nog cijfers Nedap:

07:50 Koffie en kattenvoer stuwen omzet Nestlé

07:45 Wereldhave verlaagt winstverwachting

07:36 Renault negatiever over automarkt

07:35 Groeimotors Signify nemen gas terug

07:35 Morgan Stanley gaat Nederlandse verzekeraars volgen

25 jul Fors hogere winst Google-moeder Alphabet

25 jul Verkopen Starbucks sterkst omhoog in jaren

25 jul Chipreus Intel positiever over 2019

25 jul Amazon voert omzet op, winst blijft achter

25 jul Groter verlies en hogere omzet bij Galapagos

25 jul Apple koopt modemtak van Intel

25 jul Wall Street met minnen de dag uit

25 jul Moody's kijkt naar rating Atrium Europe

25 jul Nationalisatie voor partner Air France-KLM

25 jul Carrefour zet weg omhoog in

25 jul Rode koersenborden op Wall Street

25 jul Kering groeit, Gucci iets minder hard

25 jul Pershing Square geeft obligaties uit

25 jul Lagere bezettingsgraad bij Vastned Belgium

25 jul Nedap verkoopt Franse dochter

25 jul SnowWorld neemt activiteitencentrum over

Aegon: starten met equal weight - Morgan Stanley

ASR: starten met over weight - Morgan Stanley

NN: starten met equal weight - Morgan Stanley

Kendrion: naar €25 van €35 - Berenberg

De agenda is redelijk te behappen, BBP VS dus:

01:30 Japan inflatie CPI jul 0,8%

08:00 Signify Q2-cijfers

08:00 Bekaert Q2-cijfers

08:00 Wereldhave Q2-cijfers

08:00 Nestle Q2-cijfers

08:00 Renault Q2-cijfers

08:00 Vodafone Q2-cijfers

13:00 Abbvie Q2-cijfers

13:00 McDonald's Q2-cijfers

13:00 Twitter Q2-cijfers

14:30 VS BBP Q2 1,8% geannualiseerd

+1,8%

U.S. economic growth seen slowing in second quarter https://t.co/o44ShUau2g pic.twitter.com/DKb4o0Dfyd — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2019

De neuzen staan niet dezelfde kant uit:

A significant number of ECB policy makers are unconvinced that a tiering system is the best way to soften the impact of negative interest rates on banks https://t.co/nU1eiojKtb — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2019

Iets voor u? Mij veel te groot:

Samsung's first foldable smartphone, the Galaxy Fold, will go on sale from September in selected markets after its launch was delayed by screen problems Read more: https://t.co/N3eJpFiAEB pic.twitter.com/nEPLwZbccP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2019

De SPDR S&P 500 ETF:

To get monster gains with the world’s largest ETF, trade it after hours https://t.co/ermwBwDl4b — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2019

Interessant:

SoftBank forms a second Vision Fund with Apple and Microsoft https://t.co/RJEV6z6ekk — Bloomberg Markets (@markets) July 26, 2019

Kuch:

Two dozen European cities are banning diesels over the next decade. That's an expensive problem for their residents https://t.co/dkI1mysmXY pic.twitter.com/fuMZK5ho0n — Bloomberg (@business) July 26, 2019

Wie hebben we daar?

WATCH: The 'Bitcoin family' that wants to educate people about cryptocurrency pic.twitter.com/gDrWHc7SgO — Reuters Business (@ReutersBiz) July 26, 2019

Nog meer gekkigheid?

Beyond Meat's market cap just passed Conagra...



Conagra:

Founded in 1919

Duncan Hines, Hunts, Slim Jim, Orville Rendenbacher, Healthy Choice, PAM, Birds Eye, Earth Balance

18,000 Employees

$9.5 billion Revenue



Beyond:

Founded in 2009

Fake Meat

383 Employees

$95 million Revenue pic.twitter.com/drAj61XLu6 — Charlie Bilello (@charliebilello) July 25, 2019

Veel plezier en succes vandaag.

