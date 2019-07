(Tussen)slot: Ook AEX hittegolf

Strikt genomen is dit maar een tussen-slotcall, want het venijn van deze dag zit 'm in de staart om 22:00 uur. Q2-cijfers zijn er onder meer van:

Amazon

Alphabet

Intel

Voor de headlines moet u vandaag bij de ECB zijn, die de rente onveranderd laat. Nog wel. Want wat meldde de president:

De bank gaat verruimen. Hoe en wat precies maakt scheidend president Mario Draghi in september bekend

Er is volgens hem niet besproken hoe zo'n programma er uit moet komen te zien

Een programma is volgens Draghi nodig, omdat met name de industrie in Europa snel verslechterd. Hij luidt overigens zeker niet de noodklok over de EU economie

Verder waren er vandaag cijfers, heel veel cijfers. Zo meteen meer vanaf het Damrak, eerst de brede markt:

De Europese beurzen gaan op en neer en heen weer - ze stegen eerst op ECB om daarna te dalen - maar er resteert een min. Wel zette de AEX herbeleggingsindex vandaag 2000 op het bord en zette de AEX prijsindex een nieuwe jaartop nee

Wall Street ligt ook niet ook goed. Tesla doet daar -13,5% en Facebook -2,7% op Q2's en boetes en schikkingen, zo u wilt. Afgelopen decennium werden we niet goed van alle louche bankenzaken, boetes en schikkingen, is het volgende decennium Big Tech aan de beurt?

De dollar daalt ietsje, of moet ik zeggen dat de euro iets daalt?

Olie stijgt aardig, goud zakt wat en bitcoin doet het met +2% nu rond $10.000

Tot slot de rentes nog, die doen zich ook gelden vandaag. Nieuwe all time lows. Met deze tweet prikte ik zo'n beetje bodem vandaag. Ze staan nu weer een paar basispuntjes hoger. Oh ja, álle Zwitserse rentes - tot vijftig jaar aan toe - yielden negatief.

De EU rentes zetten nieuwe all time lows neer, nu #ECB hint op verlaging en verruiming. Een collega van mij heeft beloofd zijn schoenen op te eten als Italië onder nul gaat. Hij heeft nog even, maar... pic.twitter.com/6GRPynkdcl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 25, 2019

Beursplein 5

Aan wat ik in het fondsenrondje al schreef over de cijfers en adviezen vandaag, heb ik niet zoveel toe voegen. Vooral copypaste dan maar:

Aalberts verrast met mooie cijfers en dan vooral dat Automotive (!) goed draait

Relx groeit wat minder hard, is dat de reden voor de forse koersdaling? Verder is het allemaal in de prik. Vandaar misschien die daling, zo'n duur fonds moet op alle punten leveren

Unilever levert volgens verwachting cijfers in - afvinken maar - en alleen de omzetgroei valt ietsie tegen. Net als bij Relx: vandaar misschien die daling, zo'n duur fonds moet op alle punten leveren

Arcadis schuifelt met de Q2-cijfers weer een stapje in de goede richting en dat wordt beloond. Het lijkt me echter nog geen shorts squeeze

De Q2's van Besi zijn ontzettend Besi (hollen of stilstaan) en de koersreactie is al helemaal Besi (alle kanten tegelijk uithollen): ik weet het even niet anders te omschrijven

Meevallende winst en omzet, de Q2's van Pharming zijn dik in orde

Core Labs en Hydratec hebben ook cijfers, maar doen niks

De adviezen en dan weet u meteen waarom Basic-Fit weer een optater krijgt en bij Accell en Sligro zijn ze vast niet blij met Kepler Cheuvreux:

Philips: naar €48 van €44 - Berenberg

KPN: naar hold van sell en naar €2,80 van €1,10 - CFRA

ASMI: naar €75 van €66 - Credit Suisse

ASMI: naar €80 van €70 (buy) - KBC

Basic-Fit: naar under weight van equal weight en naar €27 van €32 - Morgan Stanley

Flow Traders: naar €30 van €32 (hold) - KBC

Accell: naar €25 van €25,10 - Kepler Cheuvreux

Pharming: naar €1,60 van €1,40 - Stifel

Sligro: naar €31 van €35 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets?

Takeaway stijgt hard, zeker in vergelijking met haar peers, maar ik kan niet achterhalen of er nieuws is

Unibail ontworstelt zich maar niet aan de neergaande trend, weer een hap er af

Altice vliegt. Ik weet niet waarom. Puur momentum?

PosNL, AMG en TomTom leveren zonder aanwijsbare reden toch behoorlijk in

Alfen worstelt en komt boven? Misschien wordt het technisch nu interessant

Om 22:00 uur pik ik die cijfers van die tech jongens in de VS op. Tot straks en knap hé? Het woord #hittegolf bent u vandaag op IEX niet tegengekomen, ondanks die temperatuurstijging van de AEX total return index naar 2000. Da's 11% bruto per jaar sinds de start van de index in 1983. Da's veel.