Fondsenrondje: Alles tegelijk. En hoe

Niels zit deze dagen bij de F1 Grand Prix in Duitsland, ofwel u moet het even met mij doen. Het moet kort en snel, want anders waait er al weer een ECB rentebesluit voorbij (13:45 uur).

De beurzen bewegen niet al te veel, de AEX blijft wat achter en verder valt er marktbreed niet zo heel veel op. Of het moet zijn dat de rentes weer nieuwe bodems bereiken. Ik blogde al dat àlle Zwitserse rentes onder nul staan.

Voor ik naar het Damrak kijk, eerst koersreacties buitenlandse fondsen met cijfers:

AstraZeneca +4%

AB InBev +2.9%

Mediaset +2.3%

Volkswagen +2.1%

ABB +1.7%

Anglo American +1.7%

Total +1.0%

Diageo -2.5%

Dan Beursplein 5, eerst de fondsen met cijfers:

Aalberts verrast met mooie cijfers en dan vooral dat Automotive (!) goed draait

Relx groeit wat minder hard, is dat de reden voor de forse koersdaling? Verder is het allemaal in de prik

Unilever levert volgens verwachting cijfers in - afvinken maar - en allen de omzetgroei valt ietsie tegen. Vandaar misschien die daling

Arcadis schuivelt met haar Q2-cijfers weer een stapje in de goede richting

De Q2's van Besi zijn ontzettend Besi (hollen of stil staan) en de koersreactie is al helemaal Besi (alle kanten tegelijk uithollen): ik weet het even niet anders te omschrijven

Meevallende winst en omzet, de Q2's van Pharming zijn dik in orde

Core Lab sen Hydratec hebben ook cijfers, maar doen niks

De adviezen en dan weet u meteen waarom Basic-Fit weer een optater krijgt:

Philips: naar €48 van €44 - Berenberg

KPN: naar hold van sell en €2,80 van €1,10 - CFRA

ASMI: naar €75 van €66 - Credit Suisse

ASMI: naar €80 van €70 (buy) - KBC

Basic-Fit: naar under weight van equal weight en naar €27 van €32 - Morgan Stanley

Flow Traders: naar €30 van €32 (hold) - KBC

Accell: naar €25 van €25,10 - Kepler Cheuvreux

Pharming: naar €1,60 van €1,40 - Stifel

Sligro: naar €31 van €35 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets? Niet veel.