Liveblog: Besi, Pharming en Arcadis

Update 10:15 uur: Ifo Geschäftsklimakühlung

Gisteren was er al die gruwelijke inkoopmanagersindex industrie over juli van 43,1 - dat is een pure recessiestand - en vandaag is er weer een beroerd Duits cijfers. De Duitse ondernemers laten hun koppie hangen. Nee, het is niet best met dat prachtige merk Made in Germany en onvolprezen German engineering.

Ouch! German business morale continues to deteriorate as factory slump deepens. Ifo index plunges to 95.7 in Jul vs 97.2 expected, w/ Ifo expectations component also coming in weaker at 92.2 vs exp 94.0. Ifo expectations even lower than 92.9 from sovereign debt crisis in 2012. pic.twitter.com/ezYwz636Ie — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 25, 2019

Update 10:00 uur: Besi, Pharming en Arcadis

De Q2-cijfers vandaag blijven niet onopgemerkt. met name Besi doet zich gelden. De opening was zelfs -7,5%, maar intussen staat er een dikke plus. Hier alle ticks van een uurtje handel.

Nee, de cijfers zijn niet goed, de outlook ook niet, maar dat was te verwachten en was wellicht - helaas verkopende enthousiastelingen op opening? - al ingeprijsd. Voorbeurs schreef ik Besi snel dat goed presteert in een moeilijke markt en misschien is dat wel spijker op kop: heel knap bedrijf in extreem volatiele business.

Misschien is het grootste risico bij Besi wel oprichter en CEO Richard Blickman zelf. Hij heeft de spelletjes in zijn tak van sport, net als bijvoorbeeld Heinz Schimmelbusch van ANG, helemaal in de vingers, maar wat als hij eens met pensioen gaat of vertrekt? Hopelijk pokt en mazelt Richard zijn mensen goed.

De andere uitschieter is Pharming. dat leek vanochtend eerst een mooie, lange lopende Alpencol in de grafiek te zetten, maar e haaientanden zijn terug. Fraaie cijfers van deze biopharmaceut, want met keurige omzet en winst is het strikt genomen geen biotech meer. Zie hieronder, de eerste koersdoelverhoging is er al.

Kijk aan, het fonds krijgt zelfs een uitroepteken in de kop mee van onze beleggersdesk.

Tot slot nog Arcadis. dat lekker oploopt op hoog, maar geen spectaculair volume. Ga daarom nou niet meteen shortsqueeze roepen. Sowieso is dat tricky bij Arcadis, want de shortende hedge funds kunnen weer long die nu al beroemde convertibles zitten. Hoe dan ook, technisch wordt Arcadis nu ook interessant?

De cijfers heb ik nog niet goed bekeken en ik zie ook nog geen reacties, maar (lichte) verbetering op alles (hoofdpijn)dossiers, lijkt het. Het herstel gaat langzaam maar gestaag. Toch is er denk ik nog geen finale (emissie)opluchting, want anders ging de koers wel harder op hoger volume.

Update 09:45 uur: Advies