Wall Street zet de opmars voort, maar de technische conditie is niet overtuigend. Op korte termijn is een beperkte tussenliggende correctie niet uitgesloten.

Beleggers blijven geloof houden in aandelen door de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank met een rentestap komt. De FED blijft hinten dat een renteverlaging niet meer uitgesloten is, waardoor de S&P500 nog steeds nieuwe records weet neer te zetten.

De SP500 index heeft de vroegere weerstand van 2.954,13 punten gebroken, maar deze uitbraken voldoet niet aan de 3%-regel. Deze regel schrijft voor dat een opwaartse uitbraak boven een vorig all-time high meer dan 3% moet bedragen om een geldig koopsignaal op te leveren.

De 3%-grens van de S&P ligt op 3.042,75. Woensdag schoot Wall Streets graadmeter van 500 fondsen iets tekort met een slot van 3.018. Vooralsnog kunnen we vaststellen dat de technische conditie op Wall Street verbetert, maar nog geen groen licht geeft.

Nederlandse beurs is door de weerstand 576,90 gebroken

De AEX-index komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de stevige horde 576,90 is genomen. Hierdoor klaart het technische plaatje verder op en zien wij ruimte vrijkomen richting 600-609. De voormalige weerstand 576,90 (top van 27 juli 2018) fungeert nu als eerste vangnet.



Deze uitbraak voldoet overigens nog niet aan de 'triple rule'. die voorschrijft dat een belangrijke uitbraak:

meer dan 3% moet bedragen;

langer dan 3 dagen stand moet houden

gedragen moet worden door een omzet die 30% boven het 30-daags gemiddelde ligt.

AEX grafiek 24 juli



S&P500 index zet de opmars voort

De S&P500 index is technisch verbeterd nadat de vroegere weerstand van 2.954,13 punten is gebroken. Deze doorbraak is echter nog niet solide en overtuigend genoeg om een hard koopsignaal aan te geven.



Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje is dat de US 500 index erin slaagt om meer dan 3% boven deze oude horde te blijven. Bij een een slot van 3.042 of hoger voldoet de S&P aan deze voorwaarde. Daarna mag een positief koersverloop verwacht worden richting berekend koersdoel 3.300,00 punten.