Gisteravond kwamen er goede berichten langs omtrent de handelsoorlog tussen de VS en China. Hoge regeringsfunctionarissen van beide landen gaan weer met elkaar in gesprek. Niettemin staat de AEX (-0,1%) licht in het rood.

Verder kwam Akzo Nobel (+4,1%) met meevallende tweedekwartaalcijfers langs. Met de omzet wil het weliswaar niet vlotten, maar onderaan de streep weet de verfgigant er steeds meer geld uit te peuren. Het bedrijfsresultaat steeg met 36% op jaarbasis, al was Q2 2018 door allerlei incidentele zaken bijzonder zwak.

Dat geeft natuurlijk een extra gunstige vergelijkingsbasis. Helaas heeft Akzo Nobel slechts een weging van 3% binnen de AEX, want anders hadden we in Amsterdam gewoon in de plus gestaan. Dit jaar presteert het aandeel trouwens niet onaardig met een winst van 22%.

Tegenvallende inkoopmanagersindices

De trigger voor deze lichte daling van de koersen lijken de zwakke inkoopmanagersindices. Met name de Duitse PMI voor de industrie is één groot drama. Een stand van 43,1 is niet alleen slechter dan de 45,1 verwacht, maar betekent tevens forse krimp.

Ook het cijfer voor de dienstensector kwam lager uit dan verwacht (51,4 vs 52,5). Positief is dat hier nog wel sprake is van expansie. Onze oosterburen staan vandaag niet alleen, want de Franse macro's waren ook allemaal slechter dan verwacht.

???? German economy under increasing strain in July, as the latest flash PMI Composite Output Index fell to 51.4 (Jun - 52.6). Manufacturers recorded their worst performance in 7 years, while private sector job creation slowed to an over 4 year low. More: https://t.co/VJllNhPx3p pic.twitter.com/DZmffReJlu — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) July 24, 2019

KPN (+2,9%)

Het lukt KPN maar niet om iets te doen aan de daling van de omzet. Ook in het tweede kwartaal krompen de opbrengsten met 3,1%. Daarentegen lukt het de telecommer wel om de ebitda op te voeren.

Geen inspirerende cijfers, maar toch reageren beleggers positief. Dit heeft ermee te maken dat het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar licht naar boven bijstelt. De afzwaaiende CEO Maximo Ibarra verwacht dat er onderaan de streep iets meer geld in het laatje komt dan vorig jaar.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Daar waar de AEX nu ruim boven het niveau van voor de crisis noteert, is de koers van KPN niet vooruit te branden.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en daarmee presteren we ongeveer in lijn met de DAX (+0,1%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,2% en noteert 11,9 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% lager. De Nasdaq (-0,6%) lijkt wat dieper in het rood te openen, omdat de grote techfondsen onder druk komen te staan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een groot onderzoek tegen onder andere Facebook, Amazon en Alphabet.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,25%) en Duitse (-0,37%) rente dalen ongeveer twee basispunten.

Goud (-0,1%) blijft stabiel op een hoog niveau.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,4%) houden het hoofd goed boven water.

Bitcoin (-2,7%) gaat verder omlaag.

Het Damrak

Wellicht zijn het de dalende rentes, maar ASR (-0,9%) is de laatste tijd helemaal uit de gratie. Pas op 28 augustus publiceert de verzekeraar de halfjaarcijfers.

IMCD (+1,7%) kruipt weer naar de hoogste koers ooit.

ArcelorMittal (-1,4%) koelt na een paar goede dagen af. Wellicht hebben de beroerde PMI's voor de Duitse industrie er iets mee te maken.

Randstad (-2,0%) geeft de winst van gisteren grotendeels prijs.

Een lage volatiliteit is natuurlijk niet goed voor Flow Traders (-6,7%). De handelsinkomsten daalden in het tweede kwartaal met 15% ten opzichte van Q1 2019 en dat is slechter dan verwacht.

ASMI (+5,9%) is de knaller van de dag. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 25% en het bedrijf haalde maar liefst 53% meer orders binnen. Niet voor niets is de chipper uit Almere met een winst van 93% het beste AMX-fonds van het jaar. ASMI: Schikking zorgt voor winstexplosie #ASMI https://t.co/1T0rTTvEK5 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 24, 2019

AMG (-3,7%) krijgt een pak rammel, maar groot nieuws kunnen we toch echt niet vinden.

De opmars van Pharming (-3,7%) wordt gestuit. Morgen komt het biotechfonds met de tweedekwartaalcijfers langs.

Adviezen