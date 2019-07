Update 12:20 uur: 5 tips om bedrog door partner te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Hierbij vijf tips om te voorkomen dat u ooit wordt bedrogen door uw partner:

1. Laat de teugels niet los. Laat uw partner dus niet alle financiële zaken regelen.

2. Leer de basisbeginselen van investeren, schulden en financiële planning.

3. Durf vragen te stellen aan uw partner

4. Neem de tijd om belangrijke financiële documenten te lezen, voordat u uw handtekening zet.

5. Evalueer wekelijks uw financiële zaken met uw partner (NK).

Update 11:30 uur: Hallo Warren, nog even over die lunch...

Uh-oh? Wat een bericht... Wat een verhaal intussen.

Update 10:30 uur: AkzoNobel

Hoe één beursdag een wereld van verschil en zelfs het verschil tussen een goede en een slechte belegging kan zijn. Op 8 maart 2017 bood PPG op AkzoNobel. Wie ze dus had op 7 maart 2017 en is blijven zitten, heeft sindsdien aan AkzoNobel een mooie belegging gehad. U ziet hier de koers met en zonder herbelegd dividend.

U ziet dat al die superdividenden van AkzoNobel, onder andere de opbrengst van de divisie Chemicals, het grote verschil maakten met de herbelegde index.

Wie op 8 maart 2017 de aandelen op het bod kocht... kijkt vooralsnog tegen een minder goede belegging aan.

Enfin, AkzoNobel beloofde destijds zelf voor waarde te zorgen. Het grootste en zelfs structurele probleem daarbij is dat de onderneming amper groei kent. Desalniettemin is het bedrijf meester in kosten besparen en efficiënter werken, zoals ook de mooie cijfers vandaag laten zien. Er is ook bescheiden pricing power.

Voor echte groei en hernieuwde fantasie in het aandeel kijkt de hele beurs naar één ding: een overname van het in de etalage staande Axalta. AkzoNobel zegt geen belangstelling te hebben. OK, maar hoe dan wel? Value over volume, zegt het bedrijf zelf. Aan u te oordelen of dat lukt. In Q2 wel, zeker, maar ook in de toekomst?

Update 10:15 uur: Zucht, de inkoopmanagersindices

Frankrijk valt toch ook weer tegen en oh, die Duitse industrie... Dit is een pure recessiestand. Gelukkig draait de dienstensector daar prima, ofwel we hebben een Heimat op twee snelheden. De eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over juli zijn door en... reken inderdaad maar weer op een verruimende ECB?

Morgen rentebesluit en wellicht meer hints en informatie.

Update 09:30 uur: Gezellig, auto-aandelen

Beleg nooit in autofrabrikanten, luchtvaartmaatschappijen en bouwers, zei een oude, wijze beursman eens tegen mij, toen ik nog jong, wild, groen en onschuldig was. Het zal een jaar of vijftien geleden zijn. Sindsdien is er bijna geen dag en zeker geen week voorbij gegaan, dat ik niet even aan deze quote dacht.

Ik bedoel maar. Als je Brit bent, Boris Johnson niet ziet zitten, niet goed tegen hitte kan en aandelen Aston Martin hebt, dan heb je toch een beetje een rotdag.

Intussen schijnt er ook iets in Japan te broeien:

Made in Germany dan? Dat heeft ook beter tijden gekend. Daimler had al gewinstgewaarschuwd, de daling valt vandaag nog wel mee.

Gelukkig hebben we de Fransen nog?! Ja, gelukkig hebben we de Fransen nog. Dat ik dit nog eens mag tikken, fantastique. En dan zijn er vanavond ook nog cijfers Tesla. Good luck.

Update 09:15 uur: ASMI

Gefeliciteerd Almere - toeter even als u erlangs rijdt op de snelweg - want de chipper kan een nieuwe mijlpaal afvinken. Besi heeft natuurlijk vooral de naam, maar ook bij ASMI kan het hard gaan. Drie jaar geleden deed het fonds voor de halve prijs ongeveer dezelfde waardering.

Update 09:00 uur: Advies

KBC heeft de rapportage van AkzoNobel nu al gewikt en gewogen.