Liveblog: ASMI en AkzoNobel

Update 09:30 uur: Gezellig, auto-aandelen

Beleg nooit in autofrabrikanten, luchtvaartmaatschappijen en bouwers, zei een oude, wijze beursman eens tegen mij, toen ik nog jong, wild, groen en onschuldig was. Het zal een jaar of vijftien geleden zijn. Sindsdien is er bijna geen dag en zeker geen week voorbij gegaan, dat ik niet even aan deze quote dacht.

Ik bedoel maar. Als je Brit bent, Boris Johnson niet zit zitten, niet goed tegen hitte kan en aandelen Aston Martin hebt, dan heb je toch een beetje een rotdag.

Aston Martin cuts its full-year sales forecast by as much as 14%; shares plunge https://t.co/DHz9OIFsXl pic.twitter.com/PStjcoOCCE — Bloomberg Markets (@markets) July 24, 2019

Intussen schijnt er ook iets in Japan te broeien:

Nissan will report a 90% plunge in quarterly operating profit, the Nikkei newspaper says https://t.co/QBGaTyM69b — Bloomberg (@business) July 24, 2019

Made in Germany dan? Dat heeft ook beter tijden gekend. Daimler had al gewinstgewaarschuwd, de daling valt vandaag nog wel mee.

Daimler is stepping up a cost cutting drive and plans to shrink its model lineup in a bid to counter flagging global demand https://t.co/1oKOAzkNbk — Bloomberg (@business) July 24, 2019

Gelukkig hebben we de Fransen nog?! Ja, gelukkig hebben we de Fransen nog. Dat ik dit nog eens mag tikken, fantastique. En dan zijn er vanavond ook nog cijfers Tesla. Good luck.

Peugeot maker PSA Group’s profit margin widened to a record in the first half, but the company says markets are slowing https://t.co/vmVweivonk — Bloomberg (@business) July 24, 2019

Update 09:15 uur: ASMI

Gefeliciteerd Almere - toeter even als u erlangs rijdt op de snelweg - want de chipper kan een nieuwe mijlpaal afvinken. Besi heeft natuurlijk vooral de naam, maar ook bij ASMI kan het hard gaan. Drie jaar geleden deed het fonds voor de halve prijs ongeveer dezelfde waardering.

Met zo'n parabolische stijging denkt u mss dat #ASMI helemaal #bitcoin gaat, maar schijn bedriegt. Verwachtingen stijgen zowat nog sneller. Grappig trouwens dat waardering bij dit aandeel nog meest volatiel is #AEX pic.twitter.com/WTi139aYji — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 24, 2019

Update 09:00 uur: Advies

KBC heeft de rapportage van AkzoNobel nu al gewikt en gewogen.