Aangename verrassing, AkzoNobel heeft prima cijfers:

KPN valt licht mee geloof ik, ondanks wat CEO-perikelen en vooral die black-out in Q2. De outlook is wel aardig. Voor KPN-begrippen dan. Hét talent van het bedrijf blijft kosten besparen.

ASMI kwam gisteravond al door met een recordrapportage en alle verwachtingen verslagen. ASM PT was dan wel minder. Ook interessant: Texas Instruments kwam gisteravond nog door met Q2's en steeg 7,0%.

De resultaten van Flow Traders zijn net zo volatiel als de handel zelf en nu is dat even wat minder. Ondertussen breidt het bedrijf gestaag haar business uit.

Martktbreed houden we even halt na die rally gisteren, die onze AEX zomaar in de vijftachtigers deed belanden, om het in schaatstermen te zeggen. Dat tegen alle economische data in, zou u zeggen. Gelukkig hebben we de winsten nog, hoewel ook die minder zijn, maar ze zijn weer beter dan verwacht. Volgt u het nog?

Niet veel nieuws nu, het is ook komkommertijd en dat zouden we bijna nog vergeten met al die cijfers, maar positief is dat de VS en China voorzichtig weer toenadering zoeken. Verder valt een sterke dollar op, stijgen die enge rentes zowaar een basispuntje, blijft goud liggen ondanks die dollar en is bitcoin de pineut.

Oh ja, eens zien of de AEX herbeleggingsindex, de zogenaamde Nederlandse DAX, vandaag door 2000 gaat. De beurs had volgens mij een minder slechte naam gehad in ons land, als we net als de Duitsers, dagelijks hier naar keken in plaats van de welbekende prijsindex. Klinkt toch leuker: 2000 in plaats van 580.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met weer een een paar Duitsers met baggercijfers, maar dat is niet onverwacht. Snap steeg 12% op cijfers en doet dit jaar al... +200%! Maar ja, die hebben we natuurlijk weer niet, toch?

ASML: naar €254 van €215 - Liberum

Randstad: naar €54 van €60 - CFRA

De agenda is vrij vol met Q2's, inkoopmanagersindices en nabeurs VS Facebook en Tesla:

08:00 KPN Q2-cijfers

08:00 Akzo Nobel Q2-cijfers

08:00 Flow Traders Q2-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q2-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing PMI jul 50,7

09:15 Frankrijk services PMI jul 51,5

09:30 Duitsland manufacturing PMI jul 45,1

09:30 Duitsland services PMI jul 55,5

10:00 EU manufacturing PMI jul 47,7

13:00 American Airlines Q2-cijfers

13:00 Boeing Q2-cijfers

13:00 Caterpillar Q2-cijfers

13:00 Ford Q2-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI jul 50,4

15:45 VS services PMI jul 51,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 650K

16:30 Olievoorraden

22:00 Facebook Q2-cijfers

22:00 Paypal Q2-cijfers

22:00 Tesla Q2-cijfers

Jaja, gaat het weer wat beter met chippers en de hele boel en dan weer dit:

U.S. technology companies warn that the spat between Japan and South Korea threatens the global supply chain https://t.co/biniyJ4Bb4 — Bloomberg Markets (@markets) July 24, 2019

We kunnen niet iedere dag 100% stijgen:

The frenzy that greeted China’s new Nasdaq-style stock board is already fading https://t.co/zA9Nr3Y02V pic.twitter.com/X1PBkz5ljW — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2019

Eerder al McDonald's:

Starbucks to expand delivery with Uber Eats across U.S in early 2020 https://t.co/86phYdtFz5 pic.twitter.com/D7bG8ifkT9 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 24, 2019

Geen rust voor Big Tech:

The DOJ opens antitrust probe of tech firms. More: https://t.co/4ZfimUFtRi pic.twitter.com/4l94rmDvtC — Reuters Business (@ReutersBiz) July 24, 2019

Vanavond cijfers:

Facebook is expected to pay a $5 billion fine and form a privacy oversight panel to settle allegations that it mishandled user data. A weak FTC doesn’t have enough powers or staff to punch harder, write @GinaChon and @jennifersaba. https://t.co/9VzYnGVWil $FB pic.twitter.com/ROPq9dbOlh — Reuters Business (@ReutersBiz) July 24, 2019

Work in May and remember tot go public in september? Nee, dat bekt niet lekker:

WeWork is looking to go public in September, sources say https://t.co/b2iCTcZLX1 — Bloomberg Markets (@markets) July 24, 2019

De uitsmijter nog, leve Britse humor :-)

De Britse tabloids en kranten redelijk eensgezind qua foto op voorpagina van Boris Johnson #DUDE #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/0fUDhJaJnE — Kamran Ullah (@KamranUllah) July 23, 2019

