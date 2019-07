Volgens mij gaat het niet op bij A.



Was het niet zo.



Doneer 2.000 en u krijgt van ons een heerlijke bonus boete.



Wilt u eerder aflossen op uw hypotheek, dan krijgt u nog 10% bonus boete gratis erbij.



Mocht u voor klimaatdoeleinden willen investeren...

Dan mag U van ons een schuld opbouwen en krijgt u gratis een miniatuur windmolen en kunt U in 10 jaar 50.000 euro aflossen tegen aantrekkelijk tarief van 3% en anders pakt U credit kaart erbij en kost het maar 12%.



Liever investeren en schuld opbouwen dan aflossen, want zelfde situatie zoals in 2008 komt niet meer voor.



We hebben duidelijke regels van AFM ontvangen hoe wij aan de mensen duidelijk moeten maken, dat geld lenen geld kost..



Want we zeggen nu toch ook met lof: "bespaar 220 euro elk jaar op je energie bij aanschaf van zonnepanelen".



Of.... moeten wij ook nog erbij vermelden, dat als je huurt het geld kost en dat zonnepanelen na 10 jaar investering van 10.000 (incl rente) waarschijnlijk opnieuw gekocht moeten worden, omdat ze verouderd zijn.



Jullie zeggen het maar.... de propoganda van banken en klimaat drammers begint weer los te komen.