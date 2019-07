Fondsenrondje: Campingrally in volle gang

De campingrally is inmiddels in volle gang. Zonder duidelijke trigger koerst de AEX 0,9% hoger op 581 punten. De herbeleggingsindex zet wederom een nieuwe all time high op het bord en is slechts 13 punten verwijderd van de magische 2000-puntengrens.



Met name zwaargewicht ASML (+2,6%) stuwt de hoofdindex omhoog. De chipgigant is sinds de publicatie van de tweedekwartaalcijfers niet meer te houden en staat dit jaar ruim 50% in de plus. Enige minpunt is dat het aandeel er niet goedkoper op wordt. Een getaxeerde K/W van 34 voor dit jaar is behoorlijk aan de prijs.

Daar staat tegenover dat de groeivooruitzichten goed zijn en analisten verwachten dat het bedrijf de marges verder weet te verbeteren. Niet onlogisch dat het aandeel op dit moment geprijsd is voor perfectie. De onderneming weet continu de hooggespannen verwachtingen waar te maken.

Randstad (+2,1%)

In eerste instantie kreeg Randstad de handen van beleggers niet op elkaar. Inmiddels staat er een prima plus van 2,1% op het bord. De uitzender heeft met name last van de afzwakkende conjunctuur in Duitsland. Hier daalde de omzet met maar liefst 15%.

Misschien valt die totale daling van de opbrengsten van 2% nog wel mee. Met name in Latijns Amerika (+28% YoY) gaat het crescendo. Ook in India (+19%) zit de groei er flink in. Onderaan de streep bleef er 13% minder over in het tweede kwartaal. Blijkbaar hield de markt er al enige rekening mee dat de verwachtingen van analisten iets te rooskleurig waren.



De laatste jaren is de koers van Randstad niet vooruit te branden. Alleen als u vlak na de Brexit een groot pakket aandelen kocht, heeft u er nog een mooie boterham mee kunnen verdienen.

Overigens oogt het dividendrendement van 5,5% aantrekkelijk. Probleem is alleen dat het niet voor de hand ligt dat de winstuitkering de komende jaren flink wordt verhoogd. Dat is bij dividendbeleggen wel zo belangrijk.

Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en daarmee presteren we ongeveer in lijn met de DAX (+1,1%) en CAC (+0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 2,2% en noteert 11,8 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het groen.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,22%) en Duitse (-0,34%) rente lopen een basispuntje op.

Goud (-0,5%) moet het niet van deze dagen hebben.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-5,5%) zakt zojuist onder de $10.000.

Het Damrak

ArcelorMittal (+4,4%) gaat helemaal los. Gisteravond werd bekend dat het bedrijf de staalprijzen in de VS voor de derde keer sinds eind juni gaat verhogen. Vervelend voor de consument, maar geweldig nieuws voor de aandeelhouders.

Aalberts (+2,0%) kende gisteren een matige dag, maar springt er vandaag positief uit. Zoals zo vaak geen nieuws. Komende donderdag presenteert het industriebedrijf de halfjaarcijfers.

Daarentegen vallen ASR (-0,8%) en ABN Amro (-0,2%) tegen. Deze twee financials weten maar niet te profiteren van het herstel op de financiële markten. Laatstgenoemde staat dit jaar bijna 9% in de min.

Ook winkelvastgoed doet pijn aan de ogen. Eurocommercial Properties (-0,4%) zakt richting de laagste koers van het jaar. Wereldhave (-0,4%) doet het helaas niet veel beter.

Niet alleen ASML heeft er zin in. ASMI (+3,3%) en Besi (+1,9%) gaan mee in de vaart der volkeren.

Basic-Fit (-5,2%) gaat onderuit op de halfjaarcijfers. De sportschoolketen weet de omzet in het eerste halfjaar met 27% te laten stijgen, maar de analisten van KBC en ING hadden op meer gerekend.

Het oersaaie Acomo (+2,5%) heeft na de tweedekwartaalcijfers de smaak helemaal te pakken.

Beleggers lijken niet te kunnen wachten op de tweedekwartaalcijfers van Pharming (+1,9%). Donderdag is het moment daar.

