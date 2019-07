Liveblog: Randstad en nieuwe top AEX

Update 10:15: Advies

De eerste adviezen druppelen door. Er zijn zerg maar routinematige verhogingen voor Philips en KBC heeft Randstad al gezien, gwikt, gewogen en beoordeeld.

Philips: naar €45 van €41 - UBS

Philips: naar €41 van €37 - CFRA

Randstad: naar €46 van €49 (hold) - KBC

Air France-KLM: naar €9,49 van €10,72 - Credit Suisse

Onze beleggersdesk is ook wat zuinigjes over Randstad, hoewel het cyclische fonds zich aardig staande houdt gezien de economische slump. Ik citeer collega Martin. Intussen herstelt de koers zich snel van het openingsverlies.

Het bedrijf houdt zich heel aardig staande, maar groei is even uit beeld geraakt. Kostenbesparingen zullen de resultaten op peil moeten houden.

Update 10:00: Knisperende chippers

En voor wie echt niks wil missen is er om 22:00 uur ook nog Texas Instruments. Faites vos jeux: heeft de chipmarkt de bodem gezien en gaan we weer skywalken, of komt er nog een trein? De andere kant op welteverstaan. Als u eerst wacht op zekerheid - en geldt beide kanten op - is de koerswinst gevlogen.

Ah, vandaar #ASML #ASMI #Besi



23 Jul - 09:08:13 [RTRS] - RPT-AMS AMS.S REVENUE BEAT DRIVES EU CHIPMAKERS HIGHER: BE SEMI https://t.co/ne8k6Mkh7T UP 3%, STMICRO https://t.co/CBbCyeXJwd UP 3%, INFINEON UP 2.4%, ASML UP 1.6%, ASMI UP 1.5%



ASMI heeft nabeurs Damrak Q2's en... pic.twitter.com/ETcT45pRuz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 23, 2019

Update 09:05: Vlag in top

Vrijwel precies een jaar na dato... Gefeliciteerd Damrak. U kan hieronder de comments vol schrijven dat het allemaal niet kan, mag, onzin is, gebakken lucht, bubbel en wat al niet meer, maar het staat er wel en dat is nou eenmaal waar uw portefeuille op wordt afgerekend #vraagniethoehetkanmaarprofiteerervan

De #AEX herbeleggingsindex staat zelfs op een all time high en nadert 2000. Die 1400 (!) punten verschil met de welbekende AEX prijsindex is simple & stupid 36 jaar dividend herbeleggen (de index is van 4 maart 1983 en doet nu 3,4% dividend) pic.twitter.com/IyZ0VNYthp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 23, 2019

Oh ja, dividend wordt overigens betaald uit vrije kasstroom. Die kunnen centrale banken niet bij drukken, opkopen of wat dan ook. Daar moet je als bedrijf producten en diensten met winst voor verkopen of leveren. Ik vertel het maar even voor iedereen die dat is vergeten met al jaren QE-gedoe :-)

Niettemin mag van mij de index wel wat rustiger aan doen, want de AEX wordt er met dat gestijg niet goedkoper op. OK, lage en negatieve rentes rechtvaardigen op papier een hogere waardering voor (vooral defensieve) aandelen, maar of die rentes nou zo puur natuur zijn... Hoe dan ook, nog maar een keertje dan:

#vraagniethoehetkanmaarprofiteerervan