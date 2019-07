Storing: koersen

Dit is wat VWD er zelf over zegt in hun mission statement;



"We make your financial decisions smarter – thanks to our comprehensive range of solutions. As a full-service provider, we optimise processes to maximise our customers’ success. The development of our innovative products is built on decades of experience, market expertise and the right feel for the needs of our customers."



Schrijf dan liever op je website dat je het blijft proberen of zoiets.

Bleiben versuchen...

Hoop bedrijven hebben dit soort lege teksten met vage beloftes. "Klant centraal....." krijg ik altijd enorme rotjeuk van en een hele lege portefeuille..