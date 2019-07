Fondsenrondje: 574 punten and counting

Ondanks Wall Street vrijdag in de laatste handelsuren wat terrein moest prijsgeven, gaat de AEX 0,4% omhoog. Het zijn Philips (+4,0%) en Royal Dutch Shell (+0,8%) die de hoofdindex omhoog stuwen.

Deze twee fondsen hebben gezamenlijk een weging van 20%, waardoor zij de AEX ongeveer 0,5% extra hoger zetten. Kortom, zonder deze namen hadden we in Amsterdam licht lager gestaan.

Toch weten we de Duitsers (+0,2%) en CAC (+0,2%) niet echt voor te blijven. Maar goed, afgelopen week liet de AEX een behoorlijke outperformance zien ten opzichte van de overige Europese indices. Het kan dus niet iedere dag feest zijn.

De agenda is overigens vrij leeg. Vanmiddag komen er nog tweedekwartaalcijfers van Halliburton, maar ik heb zomaar het gevoel dat u daar niet echt geïnteresseerd in bent. Aan de andere kant gebeuren de gekste dingen op de momenten waarop u ze niet verwacht.

Philips (+4,0%)

Beleggers kunnen de tweedekwartaalcijfers van Philips wel waarderen. De vergelijkbare omzetgroei kwam uit op 6%. Positief is dat het goed gaat met alle divisies en dat de winstgevendheid wordt opgevoerd.

Philips is inmiddels getransformeerd in een zorgtechnologiebedrijf. Met succes overigens, want de koers is de laatste jaren niet kapot te krijgen.



Vijf jaar geleden kon u een aandeel Philips voor €20 per stuk kopen. Inmiddels is de koers verdubbeld. Met een getaxeerde K/W van 21 voor dit jaar behoort het aandeel niet tot de goedkoopste van het Damrak. Daar staat tegenover dat er tegenwoordig geen enkel kwalitatief hoogwaardig aandeel voor een spotprijs staat genoteerd.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omhoog en daarmee presteren we iets beter dan de overige Europese indices..

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,2% en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,3% in het groen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,122 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,22%) en Duitse (-0,33%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-1,4%) zakt behoorlijk weg, maar koers tnog altijd op een prima niveau.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,1%) lopen verder op.

Bitcoin (+0,7%) houdt stand boven de $10.000.

Het Damrak

Galapagos (+3,9%) gaat wederom helemaal los. Gevolg een koers van €170 op het bord en dat betekent een nieuwe all time high.

ArcelorMittal (+3,6%) heeft er ook zin in. Het indiase hooggerechtshof heeft de overname van Essar Steel door de staalgigant tijdelijk gepauzeerd. Wie weet komt van uitstel afstel. Beleggers hopen waarschijnlijk het laatste.

IMCD (-1,4%) koelt de laatste tijd wat af. De distributeur van chemicaliën publiceert 16 augustus de halfjaarscijfers.

De analisten van Morgan Stanley denken dat KPN (-1,3%) tot de betere Europese telecomaandelen gaan behoren. Toch krijgt de koers hierdoor geen boost.

Winkelvastgoed (-1,5%) is weer eens een drama. Unibail Rodamco (-1,4%) en Eurocommercial Properties (-1,5%) staan bovenaan het lijstje dalers.

Basic-Fit (+2,3%) kruipt naar de hoogste koers van het jaar.

Binnen de AMX krijgen de meeste cyclische aandelen er zo'n 2% bij.

Wat is er toch met Kiadis (-7,4%) aan de hand? Iedere dag krijgt het biotechfonds rake klappen.

