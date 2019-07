Niks te merken van economische teruggang, de switch naar medisch betaalt zich wat dat betreft uit? Philips verslaat met keurige Q2-cijfers - zie vooral die order-intake - de verwachtingen.

Binck heeft ook cijfers, minder winst, maar door het Saxo Bank bod zijn die niet interessant meer. Meer is er nu nog niet op het Damrak, maar u kunt deze week in de hitte uw lol op. Liefst zeventien Nederlandse beursfondsen hebben deze week Q2's, waaronder Unilever.. Op Apple na komt in de VS Big Tech door.

De ECB gaat ook nog rentebesluiten, ofwel er wacht ons een druk weekje in de hitte. U leest en ziet alle data in mijn vooruitblik van gisteren. Over naar vandaag met bitter weinig nieuws nu. Terwijl in Hongkong de spanning om te snijden is, opent in Shanghai de Star Market, de nieuwe Chinese technologiebeurs.

En dat ging lekker zoals u ziet. Er is dacht ik nog geen index.

Trading frenzy grips China's new stock venue, with first 25 IPOs jumping an average 166% https://t.co/FMQheolUlB — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

De koersen ontwaken ook weer en olie - u snapt waarom, spanning in de Golf - is eigenlijk de enige die beweegt. Zelfs bitcoin fröbelt. Verder kan ik er niet zoveel van maken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, ofwel het is komkommertijd. Wel brengt ABInBev Budweiser op de Nederlandse markt.

07:48 Bierreus brengt Bud-pils naar Nederland

07:48 Flink minder winst voor BinckBank

07:38 Beheerd vermogen Julius Bär omhoog

07:26 Omzetgroei Philips in versnelling

06:54 Vertrouwen consument neemt toe

21 jul 'Cijfers en spanningen beheersen beursweek'

20 jul Equifax wil hack voor $700 miljoen schikken

19 jul Spanning Iran drukt Wall Street omlaag

19 jul Olieprijzen omhoog na enteren olietankers

19 jul Wall Street nog net in het groen in middag

19 jul Ajax koopt verdediger Álvarez

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €137 van €120 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is vandaag meer dan goed te behappen, maar de rest van de week kan u dat vergeten. Rijen cijfers.

08:00 Philips Q2-cijfers

08:00 Binckbank Q2-cijfers

09:00 NSI notering ex-dividend

13:00 Halliburton Q2-cijfers

En dan nog even dit

Die stijging valt mij nog mee?

Oil gains as Gulf tanker seizure raises tensions https://t.co/TvvTA2Ue44 pic.twitter.com/cazU8C4CpR — Reuters Business (@ReutersBiz) July 22, 2019

Het wordt er niet vriendelijker op:

Hong Kong police fire rubber bullets, tear gas as protests descend into chaos. More here: https://t.co/8o0J7E10Ev pic.twitter.com/Gbyh6BUxTn — Reuters Top News (@Reuters) July 22, 2019

Woensdag:

Take Five: Preparing for a prime minister, PMIs and policymakers https://t.co/vrB8a95Uzs pic.twitter.com/qaI4Ydh0bE — Reuters Top News (@Reuters) July 22, 2019

Little red Corvette:

$GM unveiled its newly designed mid-engine 2020 Corvette in a splashy tribute to its emblematic sports car. For more: https://t.co/QBQKrIVmtr pic.twitter.com/H7jEHWKQJR — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2019

Wie-o-wie?

Negative interest rates have created a European banking industry that’s ripe for consolidation https://t.co/PNwDvqE5NG — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Eén kwartje, niet twee:

Fed Chairman Jerome Powell and his colleagues look primed to cut interest rates by a quarter percentage point later this month https://t.co/eKvr8lqibS — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Donderdag:

ECB chief Mario Draghi will lead a policy meeting that’s widely expected to set the stage for a September rate cut and a possible resumption of quantitative easing https://t.co/JXzwe7SlMh — Bloomberg Markets (@markets) July 21, 2019

Een paar jaar terug sprak ik iemand die naar eigen zeggen voor zijn pensioen in turbo's TomTom deed, maar het kan nog gekker. Risicovoller in ieder geval. En duurder.

Betting on bitcoin for your retirement isn't just risky—it's expensive. https://t.co/0slknTdyMI pic.twitter.com/GcTFdnCaBG — CNBC (@CNBC) July 22, 2019

