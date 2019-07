Vooruitblik: Jee, wat een week...

Wat een week wacht ons! Er is een volle agenda met een ware Q2-cijfertsunami, ECB-rentebesluit, inkoopmanagersindices en BBP VS. Fijn gepland zo samen met de slotweek met al die hoge bergen in de Tour de France en dan wordt het ook nog snikheet.

Anders gezegd, ruwweg op Apple en Big Oil na komt alles en iedereen die er toe doet deze week door. De belangrijkste namen zijn internationaal denk ik:

Amazon

Alphabet

Facebook

Intel

Nestlé

Unilever

ABInBev

Boeing

Roche

Volkswagen

Tesla

Deutsche Bank

Behalve Unilever komen er nog zestien Nederlandse fondsen door en dat zijn bijna allemaal interessante aandelen:

Aalberts

AkzoNobel

Galapagos

KPN

Philips

Randstad

Relx

Arcadis

ASMI

Basic-Fit

Besi

Flow Traders

Signify

Wereldhave

Binck Bank

Pharming

Dan staan de aandelenbeurzen ook nog eens om en nabij all time highs en zoveeljaars toppen, om van de obligatiemarkten maar te zwijgen. Laat ik zeggen dat die de Bolletjestrui vast om de schouders hebben. Verder lopen de spanningen in de Perzische Golf weer eens op. De risico's ziet u hier:

Surging oil and gas prices, skyrocketing insurance costs and attacks on energy and banking infrastructure will probably to follow if Iran’s seizing of a U.K.-linked tanker spirals into outright war.https://t.co/G0bwn4qISW — Bloomberg (@business) July 21, 2019

ECB maar weer eens

De handelsoorlog is even uit beeld? Horen we niet zoveel meer over, maar het is er nog wel. Verder gaat het vooral over de de centrale banken. Gaat de Fed op 31 juli met één of twee kwartjes verlagen? Gelet op de Fed Fund Futures rekent u zich niet al te gratis, om het op z'n 2019's te zeggen.

De ECB komt deze week door met als ik het goed heb het op één na laatste rentebesluit van president Mario Draghi, voor hij in oktober plaats maakt voor Christine Lagarde. Draait hij voor zijn vertrek (verlaging in september) nog echt aan de knoppen, of spreidt hij alleen het verruimingsbedje voor zijn opvolger?

Want daar gaat iedereen van uit, dat de ECB bij aanhoudende economische zwakte - met achterblijvende inflatie als formeel excuus - weer vol op het orgel gaat. Hoe langer hoe vaker wordt echter gehint dat de ECB misschien wel aandelen gaat kopen, zoals ook BoJ (trackers) en SNB bijvoorbeeld doen.

Zoals deze niet onaanzienlijke manier meneer vrijdag, ofwel de grootste vermogensbeheerder ter wereld met $6,8 biljoen dollar aan assets. Zeg maar of het er van gaat komen, ik kijk er niet raar van op.

BlackRock CEO Larry Fink says ECB must buy equities to stimulate euro zone https://t.co/ehOGnfHnpW pic.twitter.com/E8aOIln58I — Reuters Business (@ReutersBiz) July 20, 2019

Ik ben er het overigens niet mee eens dat de ECB zoveel kritiek krijgt. Die heeft met Mario's Whatever it takes in 2012 en dat opkoopprogramma een paar jaar later gedaan wat ze kon: acute crisis stoppen. Dat de Europese landen vervolgens op hun handen zijn gaan zitten en niet hervormden, kan ze niks aan doen.

Hier een vooruitblik op dat rentebesluit en zeg maar of de president van plan is met stille trom of juist met een klap te vertrekken.

Will ECB walk or just talk as rate circus comes to Europe? https://t.co/dueupjQlxC pic.twitter.com/5I1bwqHSdN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2019

Hoge, maar ook dure indices?

De ijle obligatiebeurs spreekt voor zich, maar grote en volgens mij niet te beantwoorden vraag - bij gebrek aan alternatieve historie - is in hoeverre de centrale banken de aandelenmarkt nou omhoog hebben gekocht. Gelet op de winsten vind ik zelf die er niet zo raar bij staan, of veel te duur zijn, maar wie ben ik.

Let wel, dit zijn alleen Amerikaanse cijfers, maar ik heb niet zulke mooie Europese, laat staan Nederlandse data. Terug dus naar het cijferseizoen dat tot dusverre meevalt...

79% of $SPX companies have beaten EPS estimates for date for Q2, which is above the 5-year average of 72%. https://t.co/vF9n1Qva2c pic.twitter.com/AGVMGt6AHc — FactSet (@FactSet) July 20, 2019

... maar de lat lag dan ook niet zo hoog:

$SPX is reporting a year-over-year earnings decline (-1.9%) in Q2, led by the Materials (-18%), Technology (-10%), and Energy (-9%) sectors. https://t.co/0bTdKtqIpo pic.twitter.com/burabIHlAr — FactSet (@FactSet) July 20, 2019

Dit maakt Bloomberg er van:

The upbeat picture painted by this past week’s blowout bank earnings heralded a promising earnings season. Too bad other industries didn’t get the memo https://t.co/1XWhONTA82 — Bloomberg (@business) July 21, 2019

Dat brengt mij bij de waarderingsgrafieken van een paar indices, om te beginnen de AEX. Dit is Reuters Datastream en daarom ga ik er van uit dat het klopt, maar u ziet dat de winstverwachting recent flink wel heel flink is gedaald. Met oplopende koersen is de index behoorlijk duurder geworden. Klopt dat...?

Met die lage rentes kan het voor zo'n defensieve high yield index als de AEX, maar veel gekker moet het niet worden?

Bij de Euro Stoxx 50 trekken de winsten juist weer wat aan - omzetten nog niet - maar ook hier stijgen de koersen nog sneller.

Idem dito voor de S&P 500, hoewel de verwachte winst- en omzetgroei overtuigender is:

Dan zal de MSCI World Index er ook wel zo bij, liggen, maar niet dus. Hier stijgt de omzetverwachting wel en snel, maar niet die van de winst. Dat verbaast mij, maar ik zou niet weten hoe en waarom.

En de rest

Ik voeg er nog twee koersgrafieken bij, ook een beetje met het oog op de cijfers van ASMI en Besi deze week. De Amerikaanse technologie-index Nasdaq 100 staat dan net als de S&P 500 ook net onder haar all time high...

... maar internationale chipindex SOX (ASML, NXP, TSMC en STMicroelectronics zitten er bijvoorbeeld ook in) staat daar nog een stukkie onder:

Nog iets, deze week blogde ik al hoe slechts een paar aandelen vrijwel de gehele stijging voor hun rekening nemen:

This professor made waves when he said all the wealth created by U.S. stocks is from gains in a weirdly small group of firms.



Now he's back with an update showing most of the world's companies are duds https://t.co/p04SPX0Jyl — Bloomberg (@business) July 17, 2019

Niet dat dit nieuw is - het is zelfs de regel en niet de uitzondering - maar als u wat dieper in de Amerikaanse markt kijkt, dan gebeurt er aanzienlijk minder. De Amerikaanse AMX, de Russell 2000, vindt het dit jaar wel een beetje best. Niks all time high.

Om het markbrede rondje dan maar meteen af te maken, de trends in de rentes zijn nog steeds neerwaarts. Hier ziet u de Duitse (lekker plagerig in oranje) en Amerikaanse tienjaarsrente (in millennial vriendelijk paars) lekker weg zijn in eigen grafiek. Of de weg zelfs kwijt zijn, als u wilt.

Dat er ondanks de toppen en all time highs wel degelijk angst en nervositeit in de markt zit, blijkt wel uit goud. Dat maakt een mooi ritje door, doet in dollars +11% dit jaar en staat op de hoogste stand sinds 2013.

Olie was vrijdag nog niet dicht, toen Iran dat Britse schip aan de ketting legde in de Perzische Golf, maar een spike in de olieprijs bleef uit. Het spul ligt sowieso wat slapjes en misschien is de vertragende wereldeconomie hier debet aan.

Dan ook bitcoin nog maar even dat onder andere op en neer veert tussen libra-hoop en libra-vrees. De koersvorming is wat chaotisch na de snelle opgang en heeft wel iets weg van de vorige keer. Dat wil niet zeggen dat het weer zo afloopt, maar risicovol is het zeker.

Even tussendoor, hier kwam de Amsterdamse stadsfotograaf Thomas Schlijper vrijdag mee. Ik wist dit helemaal niet, wat een mooie spreuk. Hoe raak ook en dit zou nou een mooie randtekst zijn voor geslagen bitcoin muntjes :-)

Agenda

De belangrijkste fondsen met cijfers heb ik al u gegeven, maar dit is de hele agenda. Samen met volgende week met onder meer Apple, Royal Dutch Shell, Heineken, ING, ArcelorMittal, Unibail, Fugro, AMG en een Fed-renteverhoging beleven we agendatechnisch gezien de climax van het lopende kwartaal.

Let deze week zeker op de Duitse Ifo Geschäftsklima en de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit VS, Duitsland, Frankrijk en Japan over juli. Hoe ontwikkelt het economisch momentum zich? Vind ik zelf belangrijker dan het Amerikaanse BBP-cijfer van vrijdag, dat alweer het oude Q2 is.

22 jul

08:00 Philips Q2-cijfers

08:00 Binck Bank Q2-cijfers

09:00 NSI notering ex-dividend

13:00 Halliburton Q2-cijfers



23 jul

08:00 Randstad Q2-cijfers

08:00 Basic-Fit Q2-cijfers

08:00 UBS Q2-cijfers

09:00 Acomo notering €0,40 ex-dividend

13:00 Coca Cola Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jun 5,35M

18:00 ASMI Q2-cijfers

22:00 Texas Instruments Q2-cijfers

22:00 Visa Q2-cijfers



24 jul

08:00 KPN Q2-cijfers

08:00 AkzoNobel Q2-cijfers

08:00 Flow Traders Q2-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q2-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing PMI jul 50,7

09:15 Frankrijk services PMI jul 51,5

09:30 Duitsland manufacturing PMI jul 45,1

09:30 Duitsland services PMI jul 55,5

10:00 EU manufacturing PMI jul 47,7

13:00 American Airlines Q2-cijfers

13:00 Boeing Q2-cijfers

13:00 Caterpillar Q2-cijfers

13:00 Ford Q2-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI jul 50,4

15:45 VS services PMI jul 51,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jun 650K

16:30 Olievoorraden

22:00 Facebook Q2-cijfers

22:00 Paypal Q2-cijfers

22:00 Tesla Q2-cijfers



25 jul

08:00 Arcadis Q2-cijfers

08:00 Aalberts Q2-cijfers

08:00 Relx Q2-cijfers

08:00 Unilever Q2-cijfers

08:00 AB InBev Q2-cijfers

08:00 Besi Q2-cijfers

08:00 Pharming Q2-cijfers

08:00 BASF Q2-cijfers

08:00 Danone Q2-cijfers

08:00 Roche Q2-cijfers

08:00 Volkswagen Q2-cijfers

10:00 Duitsland ifo business klimaat jul

13:45 ECB Rentebesluit 0,0%

13:45 ECB depositorente -0,4%

14:30 Persconferentie ECB-president Mario Draghi

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS orders duurzame goederen jun 0,1% MoM

22:00 Galapagos Q2-cijfers

22:00 Alphabet Q2-cijfers

22:00 Amazon Q2-cijfers

22:00 Intel Q2-cijfers

22:00 Starbucks Q2-cijfers



26 jul

01:30 Japan inflatie CPI jul 0,8%

08:00 Signify Q2-cijfers

08:00 Wereldhave Q2-cijfers

08:00 Nestlé Q2-cijfers

08:00 Renault Q2-cijfers

08:00 Vodafone Q2-cijfers

13:00 Abbvie Q2-cijfers

13:00 McDonald's Q2-cijfers

13:00 Twitter Q2-cijfers

14:30 VS BBP Q2 1,9% geannualiseerd

Unilever

Het is ondoenlijk om op alle bedrijfscijfers vooruit te blikken, ik kies er tien. Eerst Unilever. Verhip, daar waar vorige CEO Paul Polman in 2018 zo'n beetje iedere dag in het nieuws was, betrap ik mijzelf er op dat ik de naam van de huidige topman ben vergeten... Alan Jope dus, wat een goed teken is dit :-)

Tenminste, ik houd van bescheiden CEO's die gewoon aan het werk zijn in plaats van dagelijks door Het Stan Huygens Journaal te buikschuiven. U begrijpt wat ik er mee bedoel. De verwachtingen zien er weer erg Unilever uit, ofwel gestage groei. U ziet ook dat kwaliteit momenteel duur wordt betaald op de beurs.

Donderdag wordt €14,04 miljard omzet verwacht over Q2 en voor Q3 luidt de consensus €13,12 miljard. Ik heb alleen voor het hele jaar een verwachting van de winst per aandeel: €2,53.

Randstad

Met de economische afvlakking in het achterhoofd is het cyclische Randstad meer dan interessant, met name de outlook. Hoe leest de uitzender ook onze economie, nu de groei echt afneemt en de werkloosheid niet meer daalt? Volgens de boekjes moet Randstad dat merken, toch?

Verwachte winst per aandeel Q2: €1,06

Verwachte omzet Q2: €5,99 miljard

Verwachte winst per aandeel Q3: €1,13

Verwachte omzet Q3: €6,07 miljard

Arcadis

Langzamer zeker en stukje bij beetje gaat het beter met Arcadis. Hopelijk kan het bedrijf deze week weer een beetje emissievrees wegnemen, als het weer ietsie beter gaat met al die hoofdpijndossiers.

Verwachte winst per aandeel 2019: €1,33

Verwachte omzet 2019: €3,35 miljard

ASMI

Fraai koers-, omzet- en winstherstel bij ASML, dat op een all time high staat en waarvan - opmerkelijk in deze sector - omzet en winst amper hebben gedipt. Let uiteraard op de outlook, met name die van het zwakke lopende kwartaal.

Verwachte winst per aandeel Q2: €0,99

Verwachte omzet Q2: €237,50

Verwachte winst per aandeel Q3: €0,81

Verwachte omzet Q3: €206,00 miljoen

Besi

Niemand die de draai in de omzet en winst bij Besi wil missen - want dan kan de koers alles en iedereen een poepie laten ruiken - maar daar zien de verwachtingen nog niet naar uit. De rapportage draait om de outlook. De cijfers voor Q3 zien er nu nog matig uit.

Verwachte winst per aandeel Q2: €0,25

Verwachte omzet Q2: €97,13 miljoen

Verwachte winst per aandeel Q3: €0,24

Verwachte omzet Q3: €97,57 miljoen

Wereldhave

Nieuwe CEO Matthijs Storm is officieel nog maar een paar weken in dienst. Officieus is hij dat al een paar maanden, ofwel op hoeveel kilogram dossier heeft hij zich al ingelezen? Het lijkt me echter te kort om al lijken uit de kast te trekken en drastische beslissingen (dividendverlaging?) te nemen.

Helaas geeft Reuters alleen voor heel 2019 consensus:

Verwachte winst per aandeel 2019: €2,80

Verwachte omzet 2019: €205,33 miljoen

Pharming

Met echte omzet en winst is Pharming strikt genomen een biofarmaceut en geen biotech meer. Niettemin komt iedere belegger en analist weer op een compleet andere waarderingssom uit en ziet wel of geen fantasie en muziek in het aandeel.

Verwachte winst per aandeel Q2: €0,01

Verwachte omzet Q2: €38,96 miljoen

Verwachte winst per aandeel Q3: €0,01

Verwachte omzet Q3: €40,76 miljoen

Amazon

De cijfers, de groei: wat is er niet adembenemend bij Amazon? Na eerst alleen twintig jaar omzetgroeimachine te zijn geweest, begint Amazon nu ook een winstgroeimachine te worden. En niet zo'n beetje ook, wat een aandeel. Dat ook nog eens steeds goedkoper wordt...

Verwachte winst per aandeel Q2: $5,59

Verwachte omzet Q2: $62,45 miljard

Verwachte winst per aandeel Q3: $6,69

Verwachte omzet Q3: $67,25 miljard

Alphabet

Misschien is Alphabet wel de interessantste naam deze week. Het vorige kwartaal viel tegen, want de vaart raakt wat uit de groei. Vooral de toenemende advertentieconcurrentie met Amazon en Facebook zou hier debet aan zijn. Bij dit aandeel zijn privacy-aangelegenheden ook een risico.

Verwachte winst per aandeel Q2: $11,30

Verwachte omzet Q2: $38,17 miljard

Verwachte winst per aandeel Q3: $12,08

Verwachte omzet Q3: $39,66 miljard

Facebook

Privacyschandalen, libra... Wat maakt het allemaal uit, de omzet waait nog altijd in toenemende mate bij Facebook door de ramen naar binnen. De winstverwachtingen zijn diffuser door alle oplopende kosten en dan is er nog die boete van een paar miljard. Maar ja, die is eenmalig. Aftikken maar en door.

Verwachte winst per aandeel Q2: $1,87

Verwachte omzet Q2: $16,50 miljard

Verwachte winst per aandeel Q3: $1,84

Verwachte omzet Q3: $17,04 miljard

Verder is er niet zoveel, of zeg maar gerust geen nieuws dit weekend. Sluit ik weer af met Corné. Hé, insiders verkopen? Prettige zondag, hup onze jongens in de Tour, u veel succes deze week op de beurs en tot morgen, tot voorbeurs.

En ach, als u er niet meer uit komt? Dit is per saldo al vier eeuwen een winnende strategie: