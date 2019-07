Fondsenrondje: Geen gezeik iedereen rijk

Niets lijkt op dit moment de beurzen kapot te kunnen maken. Grote trigger zijn de uitspraken van Fed-baas John Williams van New York. Hij zegt dat de Amerikaanse centrale bank snel moet ingrijpen als de economische ontwikkelingen verzwakken.

Wall Street schoot omhoog op deze woorden en de dollar leverde iets aan waarde in. Zoals verwacht feest de AEX (+0,5%) dan ook mee. Niet alleen staat er een nieuw jaarrecord op het bord. De AEX-herbeleggingsindex zet met 1967 punten een nieuwe hoogste stand ooit neer.

Ook qua bedrijfsnieuws is het één en al hosanna. Grote knaller op het Damrak is Beter Bed (+28,0%), dat nieuwe afspraken met de banken heeft gemaakt. Daar komt bij dat de beddenverkoper af wil van zijn Duitse winkels en dat drie grootaandeelhouders een lening van €7 miljoen aan het bedrijf verstrekken.

Het geeft enige lucht voor Beter Bed, waardoor de continuïteit voorlopig niet meer in het geding is. Overigens wordt het voor het management nog een hele kluif om van Matratzen Concord af te komen. Partijen zullen niet in de rij staan voor de noodlijdende Duitse winkels.

Acomo (+5,9%)

Gisteren vreesden beleggers het ergste bij Acomo, maar het bedrijf kwam nabeurs met prima cijfers langs. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 3% naar €346 miljoen en onderaan de streep werd er fractioneel meer overgehouden (€15,8 vs €15,5 miljoen in H1 2018).

Geen extreme groei, maar daarvoor hebben beleggers het aandeel natuurlijk niet in portefeuille. Alles draait om het dividend. Deze blijft gehandhaafd op hetzelfde niveau, waardoor er een yield van 6% resteert.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het aandeel staat weliswaar bekend als oersaai, maar toch hebben beleggers een enorm rendement gemaakt de afgelopen tien jaar. Een totaalwinst van 620% betekent een jaarrendement van 21,9%. Geen verkeerde business die handel in specerijen.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,7%) en CAC (+0,5%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 3,9% en noteert 11,6 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in het groen.

De euro zakt 0,3% en noteert 1,125 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,20%) en Duitse (-0,32%) rente dalen een basispuntje.

Goud (-0,4%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

Olie: WTI (+1,6%) en Brent (+1,7%) lopen gewoon op. De percentages bij IEX staan verkeerd weergegeven. Onze excuses daarvoor.

Bitcoin (-1,6%) blijft voor zijn doen redelijk dicht bij huis.

Het Damrak

Galapagos (+6,2%) staat vandaag in de spotlights. Gisteravond was CEO Onno van de Stolpe te gast in Nieuwsuur. Hier kunt u de uitzending terug luisteren. Vanaf minuut 20.25 begint het item.

(+6,2%) staat vandaag in de spotlights. Gisteravond was CEO Onno van de Stolpe te gast in Nieuwsuur. Hier kunt u de uitzending terug luisteren. Vanaf minuut 20.25 begint het item. IMCD (+3,7%) wordt op de kooplijst van Kepler Cheuvreux gezet. Daarnaast gaat het koersdoel omhoog naar €95 van €70.

(+3,7%) wordt op de kooplijst van Kepler Cheuvreux gezet. Daarnaast gaat het koersdoel omhoog naar €95 van €70. ASR (-1,0%) behoort tot het selectieve groepje dalers binnen de AEX. Het bedrijf neemt de levensverzekeringen van het zorgcollectief VvAA over. Het gaat om een portefeuille van ongeveer 18.000 polissen.

(-1,0%) behoort tot het selectieve groepje dalers binnen de AEX. Het bedrijf neemt de levensverzekeringen van het zorgcollectief VvAA over. Het gaat om een portefeuille van ongeveer 18.000 polissen. Besi (+4,1%) bleef een paar dagen achter, maar maakt dit in één dag goed. Zo gaat dat met een gigantisch volatiel aandeel.

(+4,1%) bleef een paar dagen achter, maar maakt dit in één dag goed. Zo gaat dat met een gigantisch volatiel aandeel. TomTom (+1,6%) kruipt weer richting de €10-barrière.

(+1,6%) kruipt weer richting de €10-barrière. Wederom een nieuw jaarrecord voor Altice (+2,0%).

(+2,0%). Accell (+2,7%) wist de omzet in het eerste halfjaar met ruim 7% op te krikken. Alleen in Noord-Amerika krijgt de fietsenfabrikant het maar niet voor elkaar. Daar daalden de opbrengsten met 16%.

Adviezen