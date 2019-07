Liveblog: 10% correctie op komst?

Update 15:40 uur: 10% correctie

De analisten van JPMorgan Chase denken dat we op dit moment op de top van de markt zitten. Zij verwachten een correctie van 10% de komende drie maanden. Belangrijkste argument is dat de winsttaxaties voor de komende zes maanden volgens hen 5 á 10% te hoog liggen op dit moment.

Kansen liggen volgens JPMorgan Chase in de aandelencategorieën die de laatste jaren zijn achtergebleven. Het gaat om small caps, cyclische ondernemingen, financials en energie-aandelen.

Update 15:20 uur: Wie durfde het aan

Als u tijdens de Microsoft IPO $10.000 investeerde, heeft u nu $23 miljoen. Enige probleem is dat toen bijna niemand wist dat de techgigant zo'n succes zou worden. Daarnaast houdt niemand het vol om de gehele rit mee te maken (NK).

Update 15:10 uur: Vijf beste aandelen sinds maanlanding

Op 21 juli is het precies vijftig jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette. Op het gebied van de ruimtevaart is er sindsdien veel gebeurd. Dat geldt ook voor de beurs. Dit zijn de vijf beste Amerikaanse aandelen van deze periode (NK).

1. McDonald's (+82.000%)

2. Lowe's (+70.000%)

3. Altria (+49.000%)

4. Hasbro (+43.000%)

5. Disney (+40.000)

Update 14:45 uur: ECB in actie?

Komende donderdag staat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de agenda. Uiteraard blijft de rente gehandhaafd op 0%, maar het is onduidelijk of ECB-voorzitter Mario Draghi nieuwe stimuleringsmaatregelen aankondigt.

De analisten van ING schatten in dat Draghi weleens met een nieuwe pakket kan komen. De laatste weken kregen we continu 'duivense' woorden te horen en daar komt bij dat Draghi erom bekend staat dat hij graag de financiele markten positief verrast. Toch blijft het voor de Nederlandse grootbank een close call (NK).

Update 13:00 uur: BlackRock

Ruim een half biljoen er bij. In één kwartaal. Mindblowing dit. U ziet de quotes van Ome Larry. Kappen met die tax-verhogingen Mark en Wopke, vertaal ik dat even snel en gebiased :-)

Update 10:25 uur: Niet goed vastgoed

NSI is de enige die meekomt met de brede markt, al onze andere vastgoedfondsen bakken er helemaal niks van dit jaar. En ABN Amro is somber gestemd. Kan ook niet anders met die afkoelende economie, toch?

Stand van Vastgoed:

??In lijn met Nederlandse economie zwakt groei #vastgoed af

??‘Verdozing’ Nederland neemt wel nog steeds toe

Update 10:15 uur: Beter Bed en Galapagos

Gewoon maar copypaste, KBC over Beter Bed en duiding van haar enorme koersdoelverhoging voor Galapagos.

Update 10:10 uur: Accell voor een lang en gelukkig leven

Ah, de Volkskrant duidt. U ziet die Q2's vandaag, dat u even precies weet waarom Accell prima draait - natúúrlijk op dat nare Trumpistan na dan - en ons allemaal lang doet leven en gelukkig maakt :-) Plaatje pik ik ergens van Twitter.

Update 10:00 uur: Top in zicht

Nog een puntje en de AEX neemt top 576,90 uit van juli vorig jaar van de bull market sinds maart 2009. En dat met misschien wel een winstrecessie (drie kwartalen op rij dalende groei) en mogelijk zelfs een economische recessie in sommige landen. Vooral Duitsland, Italië en Korea zijn namen die me te binnen schieten.

Mag en moet u dit louter op conto van de centrale banken schrijven die weer gaan verruimen en/of kijken de markten alweer over de huidige (winst)dip heen? Zeg maar net zoals ze eind vorig jaar met die bijna bear market de huidige teruggang inprijsden. Het antwoord volgt altijd achteraf. Om eraan te verdienen moet u risico nemen.

Geniet in ieder geval vandaag van mooie koersen, want het spul staat er nu fraai bij.

Update 09:45 uur: Geen markt voor Marqt?

Een beursgang zal het wel niet worden... De economische cyclus mee, maar nooit een cent winst gemaakt. Aan de prijzen in het schap heeft het vast niet gelegen. Helaas, Marqt redt het niet. Is het iets voor Ahold Delhaize, denkt u? Daarvoor lijkt mij Marqt te klein. De keten heeft zestien supermarkten in de Randstad.

In ieder geval wordt eens te meer duidelijk dat duurzaam en (hoogdravende) idealen (dat is zeker bij Marqt zo) niet per definitie een winnende combinatie is. Gestage dividendgroei, dat vind ik als langetermijnbelegger nou duurzaam, maar dat zal me wel weer niet in dank worden afgenomen. Enfin, benieuwd hoe dit afloopt.

Update 09:20 uur: Beter Bed

Het duurde even, maar de koers draait nu. En hoe. In ieder geval even opluchting bij Beter Bed. Ik geef een lange grafiek om dat even in perspectief te plaatsen. Wat een lijdensweg dit. Opluchting dat er geen emissie komt? Dat was op deze koers ook niet zo aantrekkelijk geweest. Wordt vervolgd.

Update 09:20 uur: Advies

KBC hanteert nu van alle banken het hoogste koersdoel voor Galapagos en Kepler Cheuvreux bezorgt IMCD vleugels.

AkzoNobel: naar €94 van €90 - Jefferies

Galapagos: naar €195 van €145 (buy) - KBC

IMCD: naar buy van hold en naar €94 van €70 - Kepler Cheuvreux

Over Galapagos gesproken. Zelf heb ik het niet gelezen, reconstructies interesseren me zelden en daarom even geen sappige alinea's, maar voor de liefhebbers.