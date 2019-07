Lucht voor Beter Bed, de banken springen bij. Matrazten Concord gaat de deur uit - er zou interesse zijn - en er komt geen emissie.

De voorwaarden - rentes? - voor het nieuwe bankenconvenant laten nog wel even op zich wachten, als ik niet te snel ben.

Accell levert aardige cijfers af, vooral dankzij die lucratieve e-bikes, maar blijft met Amerika worstelen.

Wessanen is een formaliteit met dat bod van PAI Partners, maar eens te meer geen groei... En daar ging die intussen berucht geworden waardering tot vorig jaar juni wel om.

En hoe zit het marktbreed? U ziet het. Volgens de networks zijn we vrijwel iedere dag opnieuw weer helemaal dolgelukig dat de Fed de rente op 31 juli verlaagt.

European stocks seen higher on hopes for a Fed rate cut https://t.co/WJcJZbMd6s — CNBC (@CNBC) July 19, 2019

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van, kan ook en we lijken inderdaad hoger te openen. Netflix deed gisteren -10,3% op Q2's, maar gelukkig hebben we Microsoft nog. Het grootste aandeel ter wereld stelde alleen met omzet iets teleur, maar verder weer prima cijfers. De koers deed +2,7% After Hours.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met AkzoNobel dat Axalta niet blieft en Acomo had Q2's. Van Herk zit voor 10,6% in Galapagos en dat houdt het forum wel weer een dagje met een draad of twintig en duizenden postings bezig :-)

07:55 Accell groeit hard met e-bikes

07:54 Nieuwe opdracht Arcadis tramlijn Utrecht

07:20 Beter Bed: nog dit jaar exit uit Duitse keten

18 jul Boeing neemt miljardenlast vanwege 737 MAX

18 jul Philips koopt Amerikaanse start-up

18 jul Clouddiensten zijn stuwende kracht Microsoft

18 jul Van Herk vergroot belang in Galapagos

18 jul Netflix uit de gratie op Wall Street

18 jul 'AB InBev bekijkt plan B na mislukte notering'

18 jul Nieuwe topman BMW komt uit eigen gelederen

18 jul Unibail plaatst obligatie

18 jul AkzoNobel: nu niet bezig met Axalta

18 jul Munich Re rekent op stevige kwartaalwinst

18 jul Value8-bedrijf Sucraf houdt verlies beperkt

18 jul Wall Street in mineur

18 jul 'AkzoNobel is geïnteresseerd in Axalta'

18 jul Iets betere marktomstandigheden bij Acomo

AkzoNobel: naar €94 van €90 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en bij Fugro lopen ze zowaar langzaam terug. De koers blijft echter ook maar dalen, laagste niveaus in zestien jaar.

De agenda kent niet zo heel veel namen. Verbaas u vanmiddag over hoeveel centjes BlackRock beheert. Dat is nu uit mijn hoofd rond $6,5 biljoen. Randstad fans letten uiteraard op Manpower.

01:30 Japan inflatie CPI jun 0,6%

08:00 Accell Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Wessanen Q2-cijfers

08:00 Wereldhave België Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie PPI jun -0,1% MoM

13:00 American Express Q2-cijfers

13:00 BlackRock Q2-cijfers

13:00 Manpower Q2-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 98,0

The cloud is continuing to grow for Microsoft, but executives are calling out on-premise server products as pushing the growth: https://t.co/zy5gf5tVLz — Stephen Nellis (@StephenNellis) July 18, 2019

Japan's core inflation hits two-year low, might push BOJ to ease again soon https://t.co/JrA376DHPf pic.twitter.com/aLYVwsQoky — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2019

De USS Boxer - en da's geen kleintje - zou er een hebben neergeschoten. Iran ontkent.

Oil rises after U.S. Navy destroys Iranian drone https://t.co/5ogrR6s3a1 pic.twitter.com/3oVzRanWtJ — Reuters Business (@ReutersBiz) July 19, 2019

Exclusive: IEA revising oil demand growth forecast down on slowing economy https://t.co/Yq3lZe5THb pic.twitter.com/wOk0xFJb7i — Reuters Business (@ReutersBiz) July 18, 2019

China's new Nasdaq-style venue is set for a Monday trading start https://t.co/EtVjeTcYKB — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2019

Gold, once mocked for its lack of yield and practical use, offers something the growing pile of negative-yielding bonds doesn’t https://t.co/DGWWRruPh2 — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2019

A $473 billion manager says the biggest threat to the rally in equities is also the reason it won’t be derailed https://t.co/hAj9DzbKzN — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2019

A multitrillion-dollar black hole is growing in financial markets, and it's threatening to destroy potential gains for savers https://t.co/CODKW3F5ty pic.twitter.com/0Lwt1cSOX7 — Bloomberg Markets (@markets) July 19, 2019

