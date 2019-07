In Nederland lijken ons nergens druk meer over te maken. De AEX (-0,1%) behoort vandaag wederom tot de betere beurzen in Europa. Net als gisteren stuwt ASML (+2,8%) de hoofdindex omhoog.

Zonder de techgigant hadden we gewoon 0,5% lager gestaan. Hiervoor gecorrigeerd zouden we in lijn presteren met de overige Europese indices. Maar goed, zo werkt het natuurlijk niet op de beurs.

Er kwamen vandaag wisselende macrocijfers langs. Enerzijds groeide de industriële bedrijvigheid in de Amerikaanse stad Philadelphia harder dan verwacht (21,8 vs 5,0), maar anderzijds valt de conjunctuurbarometer over de maand juni tegen. Dit betekent dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie iets zijn verslechterd.

Het grote spektakel vindt vanavond plaats. Dan komt techgigant Microsoft met zijn tweedekwartaalcijfers langs. Kijkend naar de koers zijn de verwachtingen hooggespannen. Wat een rit heeft het aandeel de afgelopen vijf jaar gemaakt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

In de zomer van 2014 hoefde u slechts $44 te betalen voor een aandeel Microsoft. Inmiddels staat er een koers van $136 op het bord. Ruim drie keer zoveel dus. Met name de cloudactiviteiten betalen zich uit.

Sligro aan puin

De grote bleeder van de dag is Sligro (-8,1%). De groothandel weet maar niet te groeien en als de kosten dan oplopen, knalt de winst omlaag. Dat zien we nu ook gebeuren. Onderaan de streep bleef er in het eerste halfjaar slechts €13 miljoen over.

Dit betekent een winstdaling van bijna 50%. Ook voor de rest van het jaar is het management niet bijster enthousiast. De omzet blijft naar verwachting gelijk, maar omdat de prijzen simpelweg stijgen, worden er minder producten verkocht.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Op de wat langere termijn ziet het plaatje er aanmerkelijk beter uit. De afgelopen tien jaar heeft het aandeel zo'n 200% gerendeerd en dat is in lijn met de AEX. Overigens behoort de groothandel met een getaxeerde K/W van 18 voor 2020 niet tot de goedkoopste aandelen van het Damrak. Daar staat tegenover dat vrijwel geen enkel defensief aandeel tegenwoordig spotgoedkoop is.

Rentes

De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt twee basispunten. Nog zeven basispuntjes te gaan en er staat een nieuwe all time low op het bord. Alleen van de Russen, Indiërs en Brazilianen krijgt u nog een fatsoenlijke rentevergoeding. Daar staat alleen wel een behoorlijk risico tegenover.

Brede markt

De AEX zakt 0,1% en daarmee doen we het aanmerkelijk beter dan de Duitsers (-0,9%) en Fransen (-0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,6% omhoog en noteert 12,0 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,5% in het rood. Niet schokkend. Alleen Netflix (-11,4%) gaat door het putje.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,122 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,1%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-3,2%) en Brent (-3,0%) zakken in de loop van de dag steeds verder weg.

Bitcoin (+6,5%) krijgt daarentegen de smaak te pakken en breekt door de $10.000-barrière heen.

Het Damrak

Van Herk heeft zijn belang in Galapagos (+0,8%) uitgebreid naar 10,6%. Met succes, want het biotechfonds zet een nieuwe all time high op het bord.

(+0,8%) uitgebreid naar 10,6%. Met succes, want het biotechfonds zet een nieuwe all time high op het bord. Akzo Nobel (-1,0%) weet niet echt te profiteren van de licht meevallende tweedekwartaalcijfers van PPG (+0,2%).

(-1,0%) weet niet echt te profiteren van de licht meevallende tweedekwartaalcijfers van PPG (+0,2%). ASML (+2,8%) brak vanmiddag eventjes door de magische €200-grens. Mijn complimenten aan de mensen die continu zijn blijven zitten. Ook ASMI (+1,5%) ligt goed, mede omdat een Taiwanese chipmaker optimistisch is over de vraag naar chips in het derde kwartaal.

(+2,8%) brak vanmiddag eventjes door de magische €200-grens. Mijn complimenten aan de mensen die continu zijn blijven zitten. Ook (+1,5%) ligt goed, mede omdat een Taiwanese chipmaker optimistisch is over de vraag naar chips in het derde kwartaal. GrandVision (+7,4%) zakte in de loop van de dag iets terug, al boeken beleggers nog altijd een mooie koerswinst.

(+7,4%) zakte in de loop van de dag iets terug, al boeken beleggers nog altijd een mooie koerswinst. In de slipstream stijgt grootaandeelhouder HAL Trust (+2,4%). Hieronder een update over de succesvolle Nederlandse investeringsmaatschappij. HAL profiteert van GrandVision #HALTrust https://t.co/i7LuycZ12s — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 18, 2019

(+2,4%). Hieronder een update over de succesvolle Nederlandse investeringsmaatschappij. Ahold (-2,3%) heeft last van de matige cijfers van Sligro.

(-2,3%) heeft last van de matige cijfers van Sligro. ArcelorMittal (-2,6%) ligt er de gehele dag slecht bij. Wie weet zijn het toch de dreigende woorden van Trump die voor onrust zorgen.

(-2,6%) ligt er de gehele dag slecht bij. Wie weet zijn het toch de dreigende woorden van Trump die voor onrust zorgen. TomTom (+1,2%) profiteert van koersdoelverhogingen van UBS en CFRA.

(+1,2%) profiteert van koersdoelverhogingen van UBS en CFRA. Fugro (-2,1%) koerst op nieuwe lows.

(-2,1%) koerst op nieuwe lows. Beleggers hebben weinig vertrouwen in de cijfers van Acomo die zo direct langskomen.

Kiadis (-4,0%) sluit voor het eerst onder de €5.

(-4,0%) sluit voor het eerst onder de €5. B&S Group (+4,0%) is de absolute grijze muis op het Damrak. Vandaag niet, want op een hoog volume knalt het aandeel omhoog.

(+4,0%) is de absolute grijze muis op het Damrak. Vandaag niet, want op een hoog volume knalt het aandeel omhoog. Morgen komt Beter Bed (-1,9%) langs met de tweedekwartaalcijfers. Ik houd mijn hart vast.

Adviezen

ABN Amro: naar €21 van €22 - Deutsche Bank

ASML: naar €210 van €200 - Morgan Stanley

ASML: naar $245 van $225 - RBC

ASML: naar €240 van €200 - Berenberg

ASML: naar €225 van €200 - Evercore

ASML: starten met kopen en €230 - KBC

Air France-KLM: naar €9,70 van €10,60 - UBS

ASMI: starten met kopen €70 - KBC

Besi: starten met houden en €27 - KBC

GrandVision: naar houden van kopen en naar €28 van €27 - ING

GrandVision: naar opbouwen van houden en naar €25 van €20 - KBC

TomTom: naar €10 van €8,20 - UBS

TomTom: naar €7,50 van €7 - CFRA

NSI: naar €35 van €33 - Kepler Cheuvreux

Marel: starten met kopen en €4,50 - ING

De dag van morgen