waarom ben je zo emotioneel over goud? net als laatst over die goudfraude. alsof er geen fraude is in aandelen of obligaties(Maddoff) of kunst of tweedehands auto's. als Dalio zegt dat je aandelen moet kopen ben je louter positief. hij zegt dat Goud gewoon een plaats heeft in een gediversificeerde portefeuille. thtas it! en jij gaat gelijk weer op je achterste benen staan omdat het niet in jouw wereldbeeld past. leg me dan uit waarom chinese en russische centrale banken zoveel goud kopen en je hoort nooit meer van me.