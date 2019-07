Liveblog: ASML €200, GrandVision en goud...?

Update 14:35 uur: ASML op €200!

Wie had dat begin januari verwaxcht...

Het frappante is dat #ASML op €200 ongeveer even duur is als paar jaar terug op €50, €100 en €150 #AEX pic.twitter.com/3DGz549vDh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 18, 2019

Update 14:20 uur: Shell

Wat een informeel filmpje. Lezersvragen. Geen das. Het ooit zo gesloten Royal Duch Shell opent zich hoe langer hoe meer. Dat is echt niet alleen door alle negatieve publiciteit, want Shell bashen is al decennia volkssport in Nederland. Ik herinner mij zelf vooral de Zuid-Afrikaanse Apartheid en de Brent Spar.

Als Shell net zo'n fijn gevoel voor de veranderingen in de energiemarkt heeft als in de publiciteit, kunt u misschien rustig gaan slapen op uw aandelen Olies.

You asked, Ben answered ?? Shell CEO Ben van Beurden discusses the Paris Agreement, energy transition, accusations of greenwashing and more. Watch now ?? #MakeTheFuture — Shell (@Shell) July 18, 2019

Update 11:30 uur: Dalio zegt goud, maar doet hij ook goud?

Dit is echt alles. Het zijn ook letterlijk de laatste zinnetjes uit zijn verhaal van 6000 woorden.

For this reason, I believe that it would be both risk-reducing and return-enhancing to consider adding gold to one’s portfolio. I will soon send out an explanation of why I believe that gold is an effective portfolio diversifier.

Verder niks. Niet of hij zelf positie heeft, of dat u nu baar of papieren goud moet kopen, niks. Niettemin gaat zijn verhaal grif rond op de networks.

Ray Dalio's answer to a new market paradigm that could see escalating conflict between capitalists and socialists is simple—gold https://t.co/T9w60xGycN — Bloomberg Markets (@markets) July 18, 2019

En dat is allemaal toegepitst op dat ene: Ray Dalio (hedge fund Bridgewater Associates) zegt dat u goud moet kopen. Dat zijn dus bovenstaande zinnetjes uit deze longread van hem:

I believe that we are likely approaching a paradigm shift in the markets and recently explained the dynamic as I see it in this report. I thought you might find it interesting:https://t.co/mvjnKjSnHD — Ray Dalio (@RayDalio) July 17, 2019

Dalio heeft inderdaad een indrukwekkend document geschreven met een schitterende analyse - met mooie plaatjes - van de markten in de afgelopen honderd jaar. Ik heb het zelf in één adem uitgelezen. Van een van de meest succesvolle hedge fund managers ooit valt tenslotte iets te leren.

Zijn Bridgewater heeft rond $150 miljard in beheer en uiteraard is hij zelf miljardair. Kortom, zijn analyse doet ertoe. Tot zo ver dan. Want ik haak zelf af als Dalio gaat voorspellen: zowel markten, economie en samenleving. Dat socialisme en kapitalisme uit de Bloombergtweet spreekt boekdelen.

Nog iets en niet onbelangrijk: u moet uw vingers natellen bij Dalio. In januari 2018 zei hij in Davos dat u aandelen, aandelen en nog eens aandelen moest kopen. Twee weken later bleek dat zijn Bridgewater voor ruim €20 miljard (!) short zat in de grootste Euro Stoxx 50 aandelen, waaronder Unilever, ASML, ING en Philips.

Dat u het even weet met die vage goudcall van hem. Misschien moet hij zelf nog een partijtje kwijt en plugt hij (weer!) op deze manier zijn handeltje. Misschien ook niet en is hij spot-on met zijn analyse en voorspellingen dat goud een gouden toekomst tegemoet gaat. Dat weten we pas achteraf. Kortom, faites vos jeux.

Nog één ding: zie inderdaad de opleving van goud, ook zilver en al die cryptocapriolen: met wereldwijd $13 biljoen aan negatief yieldende schuld - wie voelt zich daar nou kiplekker bij? - en misschien een (winst)recessie op de loer is de beleggerswereld vatbaar voor zeg maar alternatieve investeringsmogelijkheden.

Daar zijn bingokaarten genoeg van. U kent ze. Besef alleen wel dat daar in het verleden meer ongelukken dan rijkdom uit voortkwamen.

Update 10:00 uur: Advies

Volle bak! Ik heb de research niet gezien, maar zo te zien schat ING het bod op GrandVision kansrijk in en houdt KBC nog een slag om de arm. Verder ziet u een resem koersdoelverhogingen voor ASML en gaat KBC onze chippers volgen.

ABN Amro: naar €21 van €22 - Deutsche Bank

ASML: naar €210 van €200 - Morgan Stanley

ASML: naar $245 van $225 - RBC

ASML: naar €240 van €200 - Berenberg

ASML: naar €225 van €200 - Evercore

ASML: starten met buy en €230 - KBC

Air France-KLM: naar €9,70 van €10,60 - UBS

ASMI: starten met buy en €70 - KBC

Besi: starten met hold en €27 - KBC

GrandVision: naar hold van buy en naar €28 van €27 - ING

GrandVision: naar accumulate van hold en naar €25 van €20 - KBC

TomTom: naar €10 van €8,20 - UBS

TomTom: naar €7,50 van €7 - CFRA

NSI: naar €35 van €33 - Kepler Cheuvreux

Marel: starten met buy en €4,50 - ING

Update 09:45 uur: Up- & downside GrandVision

Zie ook PAI Partners dat Wessanen overneemt. Fransen hebben een voorkeur voor defensieverige aandelen met groeipotentieel, waar net even de winst en/of omzet onder druk staat?

Gerekend vanaf de zeg maar €20 à €21,50 die de koers de afgelopen week deed, biedt EssilorLuxottica met mogelijk €28 een premie van zeker 30%. Daar is niks mis mee in dit geval, denk ik. Temeer daar het fonds niet is afgestraft. Wie het zo wil zien, constateert wel een lange neergaande trend. Dan is 30% niet verkeerd.

De truc zit 'm in dat mogelijk. Niks is nog zeker. EssilorLuxottica onderhandelt nog met GrandVision en vooral grootaandeelhouder HAL naar ik aanneem, want dat heeft het laatste woord. En dat doet nooit aan cadeautjes. Complimenten trouwens; de onderhandelingen zijn blijkbaar gelekt en in no time waren er gisteren al persberichten.

Of het daadwerkelijk tot een bod komt, is nu de grote hamvraag en dat leest u ook aan de koers af. Was het appeltje-eitje, dan stond er nu in principe krap €28 op het bord. Er is echter nog rek van ruim 10%. Wat is nu wijsheid? Om wat te opperen: als u het hele ritje dit jaar van 30% hebt gemaakt, zou ik ze nu verkopen.

Binnen is binnen. Het kan zijn dat u minimaal maanden en misschien wel jaren op die resterende zeg 10% naar €28 moet wachten. In de tussentijd loopt u het risico dat het bod niet doorgaat en GrandVision weer terugvalt naar... zeg het maar. Moeilijk om uiteindelijk een percentage te geven, maar downside is er.

Hetzelfde geldt denk ik voor wie gisternamiddag op het gerucht op de trein sprong en nu een procentje of tien in de tas heeft. Gauw verdiend en dus niet de goden gaan verzoeken, zou mijn motto zijn. Want nogmaals, volgens mijn bierviltje hebt u op ruim €25 rond 10% upside en 20% downside.