Slot: Rode koersen, groen slot

Ondanks slechts 7 van de 25 hoofdfondsen in het groen eindigen, weet de AEX (+0,2%) er een kleine plus uit te persen. Krachtpatser ASML (+5,2%) mogen we hiervoor bedanken.

Het kan u niet ontgaan zijn dat het aandeel één van de zwaargewichten is binnen AEX. Met zijn indexgewicht van 14% zet de chipgigant de hoofdindex 0,73% hoger. Anders hadden we in Amsterdam 0,5% lager gestaan. Het geeft maar weer aan hoe belangrijk de grote jongens zijn voor indexbeleggers.

Als u een ETF heeft op de AEX, bestaat de helft van uw portefeuille uit Koninklijke Olie, ASML, Unilever, Relx en ING. Misschien een reden voor een defensieve belegger om eens buiten de landsgrenzen te kijken. Zelf heb ik de MSCI World ETF die dit jaar ruim 20% in de plus noteert.

Houd er wel rekening mee dat Amerikaanse aandelen meer dan 50% wegen in deze ETF. Maar goed, u komt natuurlijk niet op IEX om in saaie trackers te beleggen.

GrandVision spuit omhoog

Het fenijn van deze beursdag zit hem in de staart. Opeens vliegt de koers van GrandVision (+8,8%) ervan door. Er zijn geruchten in de markt dat EssilorLuxottica overweegt de brillenketen over te nemen.

De koers van GrandVision begon vanaf 16.53 uur ineens te lopen. Mijn complimenten aan de handelaren die er als eerste bij waren.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Rentes

De rentes maken voor de zoveelste keer een duikvlucht. De Franse tienjaarsrente is weer negatief geworden. Het meest verbaast mij over hoe laag de Griekse yield is. Leren we het nou nooit?

Brede markt

De AEX stijgt 0,2%. Daarentegen staan de Duitsers (-0,7%) en Fransen (-0,6%) diep in het rood.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,2% omhoog en noteert 11,5 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 0,1% in het rood.



De euro klimt 0,2% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,2%) heeft er ineens zin in. Nog $2 erbij en er staat een nieuw jaarrecord op het bord.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,2%) hebben de ochtendwinst niet vast weten te houden.

Bitcoin (+0,5%) krabbelt iets op, maar de digitale munt kreeg gisteren een enorme klap te verwerken.

Het Damrak

De ster van de dag is ASML (+5,2%). De winstgevendheid van EUV-machines verbetert en het bedrijf houdt vast aan de langetermijndoelstellingen. Precies wat beleggers willen horen.

ASMI (+1,8%) profiteert van de goede cijfers van de chipgigant uit Veldhoven. Dat geldt helaas niet voor volksaandeel Besi (-0,9%). Laatstgenoemde knalde maandag omhoog.

De gehele staalsector ligt er dramatisch bij. ArcelorMittal (-3,3%) en Aperam (-3,1%) worden in de kliko gegooid. Laatstgenoemde kreeg ook nog koersdoelverlagingen te verwerken van Jefferies en Deutsche Bank.

Het komt niet vaak voor dat IMCD (-3,3%) er zo beroerd bij ligt. De analisten van Kempen verwachten dat de distributeur van chemicaliën in de tweede jaarhelft minder hard groeit. Eerlijk gezegd komt dit niet als een verrassing, omdat het management van IMCD hier drie maanden geleden al voor waarschuwde.

Ahold (+1,5%) springt er positief uit. De meeste supermarktketens kleuren gewoon rood vandaag.

Het geplaagde Kendrion (-3,5%) koerst op het laagste niveau van het jaar.

Helaas is het voor Fugro (-3,2%) niet veel anders. De bodemonderzoeker zet de laagste koers in ruim 15 jaar op het bord.

Extreem veel handel in Accsys (-0,8%). Ruim 1,2 miljoen aandelen zijn erover de toonbank gegaan.

Lokaal profiteert HAL (+3,3%) van de koersstijging van GrandVision.

Adviezen

Aegon: naar outperform van neutraal en naar €5,40 van €4,50 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €24 van €30 en kopen - Jefferies

ASML: naar €210 van €200 - CFRA

ASR: naar neutraal van outperform en naar €40 van €43

Aperam: naar €31 van €35 en kopen - Jefferies

Aperam: naar €36 van €40 en kopen - Deutsche Bank

Altice: naar €2,60 van €1,60 en verkopen - Kepler Cheuvreux

De dag van morgen