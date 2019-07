Liveblog: ASML, Tom2, Aegon en Arcelor

A.J. nederigheid zijn wij allemaal.



De meesten klagen en hebben vaak gelijk. Zolang de klagers mond dood worden gemaakt door 76 bewindslieden en wetten worden aangenomen en een bevolking stil wordt gehouden over armoede, gele hesjes dan lijkt het alsof Europa een welvarend land is.



Aandacht gaat naar ellende, over sea-watch, maar dat in Europa bijna een kolonie is geworden van Afrika en overvallen en brute verkrachtingen, dat schrijven wij liever niet.



Griekenland haalt geld op en dat kunnen de meesten van ons ook, ondanks dat in rood staan en 100.000 gezinnen in armoede leven.



Nederigheid past ons allemaal maar het verzwijgen van de problemen en het betichtten van personen, landen, groepen bevolking dat is ons grootste ellende.



Kleine groep die klagen zullen de wereld niet veranderen omdat grote groep schrijvers, en financiele instellingen bepalen wat op nieuws komt en wie er geholpen wordt.



Amerika wordt op handen en voeten gedragen en acties vergoeilijkt omdat wij met zijn allen vinden dat China een gevaar is, omdat dit is wat er naar buiten komt bij schrijvend NL.



Het draait om geld en om green card, want geen enkel individu wil geassocieerd worden als persoon non grata bij de Amerikaanse ambassade en nooit meer een trip naar Amerika kunnen maken.



Dat verdenkingen en betichtten binnen een democratie vergoeilijkt wordt is onvoorstelbaar



Griekenland is failliet en Europa staat niet toe dat ze eruit mogen, zonder consequenties zoals Engeland.

Kritisch zijn over Europa, dat wordt niet getolereerd of je wordt bespot op Pauw & Jinek.



Het is wat het is, de propoganda over een aandeel, land, recessie, correctie, EU, Amerika, China bepaald de koers en sentiment en niet de objectiviteit.

Die was al weg sinds 2008, toen de burgers de schuld kregen van alle ellende en banken en overheid gevrijwaard werden.