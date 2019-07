Eerst de outlook van ASML:

For the third quarter of 2019, ASML expects net sales around EUR 3.0 billion, and a gross margin of between 43 and 44%. ASML also expects R&D costs of around EUR 495 million, and SG&A costs of around EUR 125 million. Our estimated annualized effective tax rate is around 9% for 2019.

Omzet valt mee en winst over Q2 valt wat tegen, maar de marge is beter dan verwacht. Het bedrijf handhaaft de outlook. Kortom, niks recessie en chip doom & gloom vooralsnog in Veldhoven.

Of?

ASML verwacht een omzet van 3 mld in Q3. Analisten gingen uit van 3.24 mld. bruto marge 43-44% verwacht. Analisten gingen uit van 46% in Q3. — Corne van Zeijl (@beursanalist) July 17, 2019

TomTom is ook al door met Q2's en handhaaft ook haar outlook voor dit jaar, ondanks fors meevallende omzet. Lekker kort en strak persbericht, mag ook wel eens gezegd.

Eens zien wat de koersen doen hierop, want ASML staat alweer op +34,5% dit jaar. TomTom doet het met +23,2%. Dit zijn de cijfers, fWat is er nog meer te doen nu? Niet zo heel veel.

-Korea, Hong Kong, Japan stocks slip

-U.S. dollar stays near a one-week high

-10-year Treasury yields remain around 2.10%

-Oil is below $58 a barrel in New Yorkhttps://t.co/lbqd8ZVLzy pic.twitter.com/4AgSBIbtTf — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2019

Over koersen gesproken, het is rustig. Azië ligt misschien niet zo heel goed en bitcoin doet het onder $10K, maar niemand krijgt denk ik een zweetaanval van de standen nu.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:58 Swatch voelt strijd tegen 'grijze markt'

07:54 TomTom voert zijn omzet wederom op

07:49 Bierdrinkers kiezen voor vertrouwd merk

07:34 Swedbank verlaagt dividend na schandaal

07:31 ASML compenseert zwakte geheugenchips

07:23 Arcadis aan de slag voor Brits agentschap

16 jul Wall Street sluit lager

16 jul Balcaen en Waterland kleiner in Fagron

16 jul Wall Street licht in de min

16 jul ASR koopt eigen aandelen in voor personeel

Analistenadvies luidt als volgt en kijk aan, Aegon:

Aegon: naar outperform van neutral en naar €5,40 van €4,50 - Credit Suisse

Aperam: naar €31 van €35 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda ken vooral vanavond reuring met op papier vooral Netflix:

08:00 ASML Q2-cijfers

08:00 TomTom Q2-cijfers

10:30 VK inflatie CPI jun 2,0%

13:00 Bank of America Q2-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen jun 1,265M

22:00 Alcoa Q2-cijfers

22:00 Netflix Q2-cijfers

22:00 Ebay Q2-cijfers

22:00 IBM Q2-cijfers

En dan nog even dit

Waarom niet dezelfde regels en tarieven als China hanteren?

China's markets open in the red after Trump said he could impose additional tariffs on Chinese imports "if we want" https://t.co/OYIVNS7fNZ pic.twitter.com/CMpfw4JZFA — Bloomberg Next China (@next_china) July 17, 2019

Geen wet, maar een deal?

Amazon reaches deal with Germany’s anti-trust authority to overhaul its terms of service for third-party merchants https://t.co/NCRSwoD1mV by @Busvine $AMZN pic.twitter.com/HE2z0AMfdx — Reuters Business (@ReutersBiz) July 17, 2019

Voor $10?

Amazon offered customers $10 to track their web browsing, but many consumers are willing to part with their information for a song. That leaves it to lawmakers to consider measures that limit data collection and keep competition alive. @rob_cyran https://t.co/wC7haWEc7B pic.twitter.com/PQSOSeY8Ls — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 16, 2019

Vegan fantasie:

Blue Apron’s shares surged after it agreed to put Beyond Meat’s plant-based burgers on its meal-kit menus. The addition makes culinary and financial sense, but it doesn’t change the weak fundamentals of Blue Apron’s business, writes @tombuerkle. https://t.co/rTOPbWY7Ys pic.twitter.com/EjY1sRiWQH — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 16, 2019

Nog meer tech:

New York City can ban ads inside Uber, Lyft vehicles: U.S. appeals court https://t.co/eicfR42VzJ pic.twitter.com/tDUZifOU49 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 16, 2019

Het houdt niet op:

Companies like Facebook, Google and WeWork are boosting their office footprint in New York, suggesting the city and its landlords can do just fine without costly giveaways. @tombuerkle https://t.co/GyPDleMLiD pic.twitter.com/tx2aN4bO1j — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 16, 2019

Deze dan ook nog maar:

Google is starting to back off from projects in China, a U.S. senator says https://t.co/Lz3crEhcWG — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2019

Zijn voorganger startte zelf ooit als handelaar:

Goldman Sachs CEO David Solomon is steering the firm away from volatile markets and flighty financial clients as a more predictable business should be more valued by investors. @johnsfoley https://t.co/qOTXrsaRF3 pic.twitter.com/hbWTds2oeh — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) July 16, 2019

Huh?

Deutsche Bank is cutting tech spending as the digital revolution rages https://t.co/eELZOI3uCb — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2019

Wachten op nieuwe olie-boom?

Kremlin’s growth hopes face new headwinds as the economy sputters https://t.co/HZgsLbICTa — Bloomberg Markets (@markets) July 17, 2019

Intussen een eindje verderop:

Export growth in Singapore, South Korea, Taiwan, Hong Kong have basically collapsed.



We're now fast-approaching approaching levels during China's last slowdown period when factories were mired in a years-long bout of deflationhttps://t.co/WQqVLBqiU6 pic.twitter.com/wsn03XLCGF — David Ingles (@DavidInglesTV) July 17, 2019

Hele bull market gemist in ons jargon:

"The wealthy own most of the assets, while the less wealthy are stuck with most of the liabilities," writes @ritholtz https://t.co/rzBqigbbFR pic.twitter.com/K8iGwmygts — Bloomberg Opinion (@bopinion) July 16, 2019

