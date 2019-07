Eén van de zwaargewichten binnen de AEX is ASML, dat zojuist met cijfers is gekomen. Technisch staat ASML op springen.

De AEX-index, die ik hier in mijn blog vrijwel dagelijks bespreek, is de belangrijkste beursindex in ons land. De AEX volgt de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de zwaarste marktkapitalisatie op de Nederlandse effectenbeurs.

Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt real time de stand van de AEX berekend. In de AEX worden de dividenden niet meegenomen. Daarvoor is een aparte index in het leven geroepen: de AEX Total Return index, ook wel herbeleggingsindex genoemd.



De AEX volgt de grootste beursfondsen, doorgaans multinationals. Deze reageren, mede vanwege hun omvang, doorgaans iets rustiger op de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur dan de wat kleinere mid- en smallcaps. Wie alle aandelen uit de AEX in zijn beleggingsportefeuille zou opnemen, koopt als het ware een afspiegeling van de Nederlandse economie.



Echter aandelen als ASML, ING, Royal Dutch Shell en Unilever wegen het zwaarst in de berekening van de AEX. Deze nemen bij elkaar grofweg 50% van de totale AEX-index voor hun rekening.



Vandaag bespreek ik de AEX, de AEX Total Returnindex, alsmede ASML.

Nederlandse beurs neemt adempauze

De AEX-index lijkt te stagneren rond de top van eind april/begin mei. Technisch is de richting nog steeds opwaarts, maar van euforie onder beleggers is op dit moment geen sprake.

De AEX-index loopt technisch tegen een tweede barrière aan rond 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).

Een koopsignaal treedt pas op indien de AEX-index boven deze horde weet te breken. Dan mogen we verdere koersstijgingen verwachten, richting 600-609 punten.

De steun bevindt zich rond 538,70 punten (de bodem van 25 maart).





De AEX Total Return index krult opwaarts

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) heeft de top van eind april/begin mei nipt gebroken. Daarmee onderscheidt de herbeleggingsindex zich van de gewone AEX-index.

De doorbraak boven de oude top is echter nog te klein om een nieuw koopsignaal aan te geven.

Een harde voorwaarde voor een structurele verbetering van het technische plaatje, is dat AEX Total Return index er in slaagt om boven deze oude horde te blijven. Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting de weerstand van 2.150,00 punten (het berekend koersdoel).

Steun ligt op 1.892,88 punten (de bodem van 27 juni)





ASML probeert uit te breken

ASML, dat zojuist met cijfers is gekomen, begint technisch positiever te ogen. De hogere koersbodems die op de grafiek zichtbaar zijn, geven aan dat bij correcties op een hoger niveau wordt ingestapt.

Na een doorbraak en slotstand boven 189,50 euro (de top van 27 juli 2018) wordt het zijwaarts gerichte koersverloop aan de bovenkant verlaten en kan de beurskoers verder omhoog.

De steun ligt op 165,04 euro (de bodem van 7 juni). Na een uitbraak boven de weerstand van 189,50 euro wordt 220 het volgende berekende koersdoel.

Een overtuigende uitbraak boven de weerstand genereert een lange termijn koopsignaal.

ASML is al dit voorjaar al opgenomen in de (defensieve) lange termijn TA-portefeuille. Spijtoptanten kunnen na een uitbraak alsnog instappen, niet eerder!