Waarom worden analisten überhaupt nog geciteerd? 1 van de meest incompetente beroepsgroepen. TomTom heeft een share consolidation gehad naar aanleiding van de verkoop van Telematics. Dit onderdeel heeft met een omzet van 20% van het totaal, 42% van de aandelen uit de markt gehaald en heeft 1,23 per aandeel achter gelaten aan cash.



Met andere woorden: de consolidatie heeft uiteindelijk plaatsgevonden aan een marketcap van ongeveer 1,7 miljard en Telematics is voor 910 miljoen verkocht (53%). Na de consolidatie hebben 3 van de 9 analisten hun koersdoel aangepast, terwijl de situatie volledig is veranderd.



Misschien kan jij (Niels) een keer naar de kasstroom van TomTom kijken. Hopelijk stopt IEX dan een keer met het zeuren over de omzet- en winstcijfers. Kost natuurlijk wel iets meer tijd dan het citeren van een paar slechte analisten.



Cash is king.