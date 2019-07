Slot: Campingrally in de maak?

De AEX (+0,3%) weet er op een rustige dag wederom een mooie plus uit te persen. Het begint een beetje op een campingrally te lijken. Relatief weinig beweging, maar wel continu hoger.

De zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China verdwijnen naar de achtergrond en er is vooralsnog geen enkel hoofdfonds dat met een winstwaarschuwing langskwam. Allemaal positief nieuws, al zijn de verwachtingen nu misschien hoog gespannen.

Dat maakt het voor bedrijven extra lastig om met meevallende resultaten langs te komen. Morgen is het de beurt aan ASML. De chipgigant kent een weging van 14% en is daarmee een van de zwaargewichten binnen de AEX.

Met iedere procent die ASML morgen stijgt, dikt de AEX 0,14% aan. Het is uitkijken naar de outlook voor 2020. Het management verwacht over dat jaar een winst per aandeel van €9 te behalen. Als ze deze verwachting kunnen verhogen, wordt het morgen een feestje en zet de rally nog even door.

TomTom

Het aandeel Tomtom (-0,6%) is de grote winnaar van de maand juni. Morgen moet het bedrijf bewijzen of deze stijging terecht is. De verwachtingen van analisten zijn niet overdreven hoog. De omzet daalt in het tweede kwartaal waarschijnlijk naar €177 miljoen.

In diezelfde periode vorig jaar wist de navigatiespecialist nog €231 miljoen binnen te harken. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van de telematics-divisie. Onderaan de streep wordt een verlies verwacht van €11 miljoen. Wederom een verslechtering ten opzichte van Q2 2018. Kortom, als er een kans is om eens een keer positief te verrassen, is het nu wel.



De koers van TomTom laat behoorlijke schommelingen zien, maar de afgelopen vijf jaar heeft het aandeel ongeveer net zo goed gerendeerd als de AEX. Op dit moment moet u zo'n 29 keer de verwachte winst voor komend jaar betalen.

Dat maakt TomTom een bijzonder prijzig aandeel. Waarschijnlijk gaan beleggers ervanuit dat het bedrijf een keer wordt opgeslokt. De technologie waarover de onderneming beschikt, is natuurlijk waardevol.

Rentes

Geen grote bewegingen in renteland. Alleen de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt (+4 basispunten) wat op.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% maar de Duitsers (+0,4%) en Fransen (+0,6%) doen het nog een tikje beter.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,1% omlaag en noteert 11,3 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis. Grootste 'uitschieter' is de Nasdaq met een min van 0,3%.



De euro zakt 0,4% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,3%) mist de kracht om door de nieuwe records te breken. Het goede sentiment op de financiële markten helpt ook niet mee.

Olie: WTI (-1,0%) en Brent (+0,0%) bewegen iets uit elkaar.

Bitcoin (-3,4%) houdt voorlopig dapper stand boven de $10.000

Het Damrak

ArcelorMittal (+4,0%) is de grote winnaar binnen de AEX. De staalgigant profiteert van hogere ijzerertsprijzen. Aperam (+3,3%) ligt er ook goed bij.

(+4,0%) is de grote winnaar binnen de AEX. De staalgigant profiteert van hogere ijzerertsprijzen. (+3,3%) ligt er ook goed bij. Galapagos (+1,2%) geeft de stijging van gisteren een mooi vervolg. Het is de analisten van Raymond James niet gelukt om de stemming te bederven. Het aandeel ging namelijk van de kooplijst.

(+1,2%) geeft de stijging van gisteren een mooi vervolg. Het is de analisten van Raymond James niet gelukt om de stemming te bederven. Het aandeel ging namelijk van de kooplijst. De cijfers van de Amerikaanse grootbanken worden verdeeld ontvangen. JP Morgan Chase en Goldman Sachs stijgen 1% en Wells Fargo daalt 2%. Gelukkig geldt dit laatste niet voor ABN Amro (+1,4%) en ING (+1,1%).

en stijgen 1% en daalt 2%. Gelukkig geldt dit laatste niet voor (+1,4%) en (+1,1%). Takeaway.com (-2,3%) kent een off-day, maar behoort dit jaar nog altijd tot de beste aandelen van het Damrak. Year to date staat de maaltijdbezorger bijna 40% in de plus.

(-2,3%) kent een off-day, maar behoort dit jaar nog altijd tot de beste aandelen van het Damrak. Year to date staat de maaltijdbezorger bijna 40% in de plus. Winkelvastgoedaandelen moet u vandaag niet hebben. De leegstand van winkelpanden is in Nederland weer toegenomen. Slecht nieuws voor met name Wereldhave (-1,1%) en Vastned (-2,1%). In het fondsenrondje schreef ik er meer over.

(-1,1%) en (-2,1%). In het fondsenrondje schreef ik er meer over. TKH (+2,2%) verkoopt een deel van de zwakker presterende onderdelen. Dat kunnen beleggers wel waarderen.

(+2,2%) verkoopt een deel van de zwakker presterende onderdelen. Dat kunnen beleggers wel waarderen. Altice (+3,2%) lijkt niet meer te kunnen dalen.

(+3,2%) lijkt niet meer te kunnen dalen. Marktbureau Redburn zegt dat Air France-KLM (+2,9%) gaat profiteren van het vooruitzicht dat Ryanair komend jaar minder hard gaat groeien dan eerder gedacht.

(+2,9%) gaat profiteren van het vooruitzicht dat Ryanair komend jaar minder hard gaat groeien dan eerder gedacht. Op een relatief hoog volume daalt Fagron 2,3%. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden.

2,3%. Groot nieuws kunnen we helaas niet vinden. Alfen (-3,3%) corrigeert na een serie van koersstijgingen.

Adviezen

Galapagos: naar houden van kopen - Raymond James

Fagron: naar €17,50 van €18 en kopen - ABN Amro

TKH: naar €62 van €57 en kopen - KBC

De dag van morgen