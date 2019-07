Liveblog: Tips van miljardairs en vooruitblik ASML

Update 12:35 uur: Sif geeft terrein prijs

Het koers aandeel Sif (-3,1%) gaat in de loop van de dag steeds verder omlaag. Groot nieuws kunnen we niet vinden en ook op het forum is het rustig. Waarschijnlijk zijn er een paar partijen die hun winst pakken. Het aandeel ging afgelopen week bijna 50% omhoog.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Update 12:20 uur: Vooruitblik ASML

De IEX Beleggersdesk kwam zojuist langs met een vooruitblik over ASML. De kern van het verhaal is dat de verwachtingen voor het tweede kwartaal niet al te hooggespannen zijn. Dat geldt niet voor de outlook over 2020.

De chipgigant verwacht dat het komend jaar een winst per aandeel van €9 weet te boeken. Als het bedrijf zoals zo vaak aan de eigen taxaties weet te voldoen, betekent dit een K/W van ruim 20. Behoorlijk prijzig voor een cyclisch concern, maar daar staat tegenover dat ASML monopolist is op het gebied van EUV machines.

IEX Premium leden die graag het volledige artikel wil lezen, kunnen op deze link klikken.

Update 12:10 uur: Verzwakking KPN

Het aandeel KPN beweegt dit jaar zijwaarts. Als het aandeel echter onder de €2,63 treedt er volgens de analisten van Tostrams een verzwakking op (NK).

KPN wordt door verkopers nipt door steun 2,63 (bodem van 5 maart) gedrukt. Een overtuigende doorbraak op basis van de slotkoers zou het aanbod bevestigen. pic.twitter.com/1h6QC2Z8g8 — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) July 16, 2019

Update 11:35 uur: Tips van miljardairs

Iedere miljardair is natuurlijk anders. Toch zijn er overeenkomsten qua levensstijl. Hieronder noem ik er vier.

1. De meeste miljardairs staat zo rond 5 á 6 uur 's ochtends op en hebben dan een bepaalde ochtendroutine. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld lezen of de kinderen naar school brengen.

2. Veel lezen: het hoeven niet per se zakelijke boeken zijn, maar het is volgens de miljardairs belangrijk om veel te lezen.

3. Neem af en toe tijd voor jezelf, zodat u over zaken rustig kunt nadenken. Salesforce-CEO Marc Benioff houdt ervan om regelmatig te mediteren. Een miljardair die mediteert is lastig voor te stellen, maar het komt dus regelmatig voor.

4. Blijf gezond. De meeste miljardairs zijn regelmatig te vinden in de sportschool. Mark Cuban doet bijvoorbeeld zes dagen per week aan cardio (NK).

Tip No. 1: The early bird catches the billions. https://t.co/GlQjOB0Hrc — MarketWatch (@MarketWatch) July 16, 2019

Update 11:20 uur: ZEW index negatief

De ZEW index, die het vertrouwen van institutionele beleggers bepaalt, komt uit op -24,5. Dit is redelijk in de prik, al zijn grote institutionele partijen pessimistischer geworden. Markten reageren lauwtjes op dit cijfer. Toch is de ZEW index een belangrijke maatstaf, omdat het een voorlopende indicator is van de conjunctuur (NK).