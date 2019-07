Precies wat overheden willen, controle en manipuleren van de burgers, via zijn verzamelde data. Men noemt dit Dictatuur, het moderne sociaal communisme met zero vrijheid en maximale dwang.



Alleen met veel geld kun je dan nog je vrijheid verwezenlijken, 99 % van alle burgers worden dus gewoon "systeem slaven zonder echte vrijheid van mening`s uiting".



Overleven kun je dan via aanpassen en een Don`t worry, who cares, be happy mentaliteit.



M.v.g.