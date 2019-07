Fondsenrondje: Banken cijferen

Op een dag waarop de nulletjes ons om de oren schieten, maakt de AEX (-0,2%) pas op de plaats. Daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de DAX (+0,1%) en CAC (+0,2%).



Het vuurwerk komt vanmiddag van de Amerikaanse grootbanken. Zowel JP Morgan Chase, Goldman Sachs als Wells Fargo presenteren de tweedekwartaalcijfers. De verwachting is dat er wederom miljardenwinsten worden behaald. Benieuwd of ING (+0,5%) en ABN Amro (+0,8%) gaan bewegen op de cijfers. We houden het in de gaten.



Uitschieters zijn er bijna niet. Alleen ArcelorMittal (+2,0%) en Aperam (+3,1%) hebben er zin in. Groot nieuws kunnen we niet vinden, al ligt de gehele staalsector er vandaag redelijk goed bij.



Afgelopen jaar hebben beide aandelen een behoorlijke dreun gehad, waardoor de getaxeerde K/W voor 2019 is gedaald naar respectievelijk 6,8 en 10. Niet duur, maar daar staat een grote mate van onzekerheid tegenover. Het is immers totaal onduidelijk hoe de handelsoorlog tussen de VS en China gaat aflopen.

Winkelvastgoed lager

Winkelvastgoedfondsen zoals Unibail Rodamco (-0,7%), Eurocommercial Properties (-1,5%) en Wereldhave (-1,2%) worden door beleggers wederom lager gezet. Vanochtend werd bekend dat de leegstand onder winkelpanden het afgelopen halfjaar is gestegen in Nederland.

Op dit moment staat 7% van de winkelpanden leeg. De stijging wordt veroorzaakt doordat er minder winkels worden getransformeerd naar woningen of horeca. In de tussentijd gaat de trend van online aankopen gewoon door. De problemen zijn het grootst bij middelgrote centra in krimpgebieden. In de steden lijkt er vooralsnog niets aan de hand.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

WDP (logistiek vastgoed) en Aedifica (zorgvastgoed) hebben de afgelopen tien jaar beduidend beter gerendeerd dan onze winkelvastgoedfondsen. De dividendrendementen liggen bij WDP en Aedifica weliswaar lager, maar daar is een goede reden voor.

Deze twee partijen lukt het namelijk wel om de huren te verhogen. Dat is voor Wereldhave bijvoorbeeld een stuk lastiger. Als winkeliers de omzet zien dalen, zijn zij minder geneigd akkoord te gaan met een huurverhoging. Absoluut geen hogere wiskunde.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en blijft iets achter ten opzichte van de overige indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,9% en noteert 11,7 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,1% in het groen.

De euro zakt 0,2% noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,15%) en Duitse (-0,31%) rente dalen twee basispunten.

Goud (-0,0%) blijft dicht bij huis

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,2%) weten nog geen richting te kiezen.

Bitcoin (-0,7%) houdt zich nog even koest.

Het Damrak

De koers van KPN (-1,2%) beweegt dit jaar zijwaarts. Okee, beleggers hebben dit jaar al €0,08 per aandeel dividend ontvangen. Dit leidt tot een totaalrendement van ongeveer 7%.

(-1,2%) beweegt dit jaar zijwaarts. Okee, beleggers hebben dit jaar al €0,08 per aandeel dividend ontvangen. Dit leidt tot een totaalrendement van ongeveer 7%. Galapagos (-0,2%) lijkt geen last te hebben van een advieswijziging van Raymond James. Het biotechfonds gaat van de kooplijst.

(-0,2%) lijkt geen last te hebben van een advieswijziging van Raymond James. Het biotechfonds gaat van de kooplijst. Zwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,7%) drukt de AEX in het rood.

(-0,7%) drukt de AEX in het rood. Air France-KLM (+2,2%) krabbelt de laatste weken wat op. Ook technisch begint het aandeel er wat beter bij te liggen. Air France-KLM is in de laatste correctie opgevangen door de voorgaande koerstoppen. Hiermee blijft het technische beeld positief en is ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 11,35 (gevormd op 17 april). pic.twitter.com/krKTMJrUXz — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) July 16, 2019

(+2,2%) krabbelt de laatste weken wat op. Ook technisch begint het aandeel er wat beter bij te liggen. GrandVision (+1,9%) heeft er zin in. Er zijn inmiddels 56.000 stukjes verhandeld en dat is bijna het daggemiddelde van de afgelopen week.

(+1,9%) heeft er zin in. Er zijn inmiddels 56.000 stukjes verhandeld en dat is bijna het daggemiddelde van de afgelopen week. TKH (+0,8%) verkoopt een deel van zijn industriële activiteiten. De analisten van KBC verhogen het koersdoel met €5 naar €62.

(+0,8%) verkoopt een deel van zijn industriële activiteiten. De analisten van KBC verhogen het koersdoel met €5 naar €62. Kiadis (+3,9%) is de laatste tijd een speelbal van speculanten geworden.

(+3,9%) is de laatste tijd een speelbal van speculanten geworden. Kendrion (-2,3%) is een toeleverancier van de auto-industrie en heeft last van de malaise in de Duitse automarkt.

