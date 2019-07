Slot: Galapagos steelt de show

De AEX (+0,3%) komt steeds dichter in de buurt van het jaarrecord. Begin deze maand werd met 573,53 punten het hoogste niveau van het jaar aangetikt. Nog 4 punten erbij en het is weer feest.

Ook de top die vorig jaar zomer werd neergezet (576,24 punten) ligt binnen handbereik. Over all time highs moeten we het maar niet hebben, want daarvoor moet de hoofdindex een rit maken van 23%. Maar goed, dat was een hele andere tijd.

Toen voerden de verlieslatende technologiebedrijven nog de boventoon. Dat is nu heel anders. Op dit moment zitten er voornamelijk defensieve havens in de AEX. In mijn artikel voor IEX Premium over beleggersvalkuilen schrijf ik er meer over.

Prima macro's

Goede macro's vanuit China en de VS helpen de beurs vandaag omhoog. Met name de detailhandelsverkopen en industriële productie over juni vielen behoorlijk mee. Ok, het Chinese BBP was de laagste in 27 jaar, maar daar werd door de markt al rekening mee gehouden.

Verder maakt de Empire State-index een mooie spurt. Deze meet de industriële bedrijvigheid in New York en kwam uit op een plus van 4,3. In juni was dit nog een min van 8,6. Misschien zeggen deze cijfers u weinig, maar het belangrijkste om te weten is dat alles boven de nul groei betekent.



We zien een kleine V in de grafiek. Echter één zwaluw maakt nog geen zomer. Laten we hopen dat het herstel doorzet.

Rentes

Afgelopen week liepen de rentes flink op. Inmiddels is het weer business as usual. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt vijf basispunten naar -0,13%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,5%) en CAC (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,3% omhoog en noteert 11,8 punten.

De Amerikaanse indices dobberen na een hogere opening rond het nulpunt.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,4%) profiteert niet van de dalende rentes.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,3%) bewegen weleens heftiger.

Bitcoin (-10,4%) stort af, maar koerst nog wel boven de $10.000.

Het Damrak

Het zal u niet ontgaan zijn dat Galapagos (+18,8%) een prachtige deal met Gilead heeft gesloten. Ook de analisten duikelen over elkaar heen om het aandeel een koersdoelverhoging te geven. Galapagos: Gilead gaat all-in #Galapagos https://t.co/TmgycoiG0X — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 15, 2019

(+18,8%) een prachtige deal met Gilead heeft gesloten. Ook de analisten duikelen over elkaar heen om het aandeel een koersdoelverhoging te geven. Verder zijn de bewegingen onder de hoofdfondsen redelijk beperkt. ArcelorMittal (+1,5%) schiet er positief uit. Waarschijnlijk helpen de goede macro's uit China een handje.

(+1,5%) schiet er positief uit. Waarschijnlijk helpen de goede macro's uit China een handje. Ook de dataleveranciers Relx (+0,9%) en Wolters Kluwer (+1,7%) hebben de smaak te pakken. Het zijn oersaaie beleggingen die een spectaculair rendement opleveren.

(+0,9%) en (+1,7%) hebben de smaak te pakken. Het zijn oersaaie beleggingen die een spectaculair rendement opleveren. KPN (-1,1%) is de flopper onder de hoofdfondsen. Meer dan een nieuwtje over een opstappende hoofd beveiliging komen we niet tegen. Enige pluspunt is dat het dividendrendement licht oploopt. De huidige yield bedraagt nu 5%.

(-1,1%) is de flopper onder de hoofdfondsen. Meer dan een nieuwtje over een opstappende hoofd beveiliging komen we niet tegen. Enige pluspunt is dat het dividendrendement licht oploopt. De huidige yield bedraagt nu 5%. Besi (+4,9%) gaat helemaal los. Opmerkelijk omdat ASML (-0,4%) in het rood staat. In het liveblog geef ik de verwachtingen van analisten voor de komende jaren.

(+4,9%) gaat helemaal los. Opmerkelijk omdat (-0,4%) in het rood staat. In het liveblog geef ik de verwachtingen van analisten voor de komende jaren. Altice (+3,2%) is dit jaar niet te stoppen. Het bedrijf is druk bezig de schulden af te bouwen. Dan zijn de lage rentes mooi meegenomen.

(+3,2%) is dit jaar niet te stoppen. Het bedrijf is druk bezig de schulden af te bouwen. Dan zijn de lage rentes mooi meegenomen. Kiadis (-4,8%) krijgt weer eens een pak rammel. Het aandeel zet een nieuwe low op het bord. De bodem van €5,28, die in de zomer van 2017 werd neergezet, is nu gebroken.

(-4,8%) krijgt weer eens een pak rammel. Het aandeel zet een nieuwe low op het bord. De bodem van €5,28, die in de zomer van 2017 werd neergezet, is nu gebroken. Sif(-3,6%) heeft het niet vandaag. Wellicht heeft dit er iets mee te maken? Hoe lang is de zeebodem nog gratis? Voorlopig betalen windturbines niet voor de ruimte die zij innemen op de Noordzee, maar de Tweede Kamer overweegt een belasting.https://t.co/k6XvmJZLY6 — Carel Grol (@CarelGrol) July 15, 2019

