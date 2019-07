Fondsenrondje: Big deal

Op een dag waar Galapagos de show steelt, geeft de AEX (-0,1%) de ochtendwinst weer prijs. Alleen de Duitsers (+0,3%) zetten in Europa nog een prima plus op het bord.

Veel nieuwsbronnen koppen dat de groei van het Chinese BBP op het laagste niveau is in 27 jaar. De financiële markten liggen er niet wakker van en dat komt omdat die stijging van 6,2% precies in lijn is met de verwachtingen van analisten. Daar komt bij dat het cijfers zijn waar we in Europa alleen maar van kunnen dromen.

Trouwens, BBP-cijfers kijken wat verder terug in de tijd. Meer recente data kwam ook binnen. Zo viel de Chinese industriële productie (+6,3% vs 5,2%) en detailhandelsverkopen (+9,8% vs 8,5%) over juni behoorlijk mee. Kortom, ondanks de handelsoorlog met de Verenigde Staten gaat het nog niet zo slecht met de Chinezen.

Voor de rest is de agenda relatief leeg. Vanmiddag om 13.00 uur mogen we nog tweedekwartaalcijfers verwachten van Citigroup, maar daar blijft het wel zo'n beetje bij.

Galapagos + 16%

Helaas heeft Galapagos slechts een weging van 1% binnen de AEX, want anders waren we de beste beurs van Europa geweest. Het biotechbedrijf sluit een prachtige deal met Gilead. De grootste trigger is dat de Amerikanen bereid zijn hun belang in Galapagos te vergroten van 12,3% naar 22,1% en een upfront betaling doen van $3,95 miljard.

Al met al rolt er dus zo'n $5 miljard dollar in het laatje, waardoor beleggers niet meer hoeven te vrezen voor een emissie. Uiteraard is Gilead geen goededoelenorganisatie, dus staat hier ook wat tegenover. De Amerikanen krijgen toegang tot het Research en Development Platform en de toekomstige productpijplijn.

Slecht nieuws voor de kortetermijnbeleggers is er ook. Een overname van Galapagos is de komende tien jaar zeer onwaarschijnlijk geworden, omdat is vastgelegd dat Gilead de komende tien jaar geen bod mag doen. Een vette overnamepremie lijkt er dus niet in te zitten, al kunnen er altijd andere partijen zijn die een bod doen. Logisch is dit niet, omdat Gilead een flinke vinger in de pap heeft.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omlaag en presteert in lijn met de overige indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 2,7% en noteert 11,9 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in het groen.

De euro blijft stabiel en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,10%) en Duitse (-0,27%) rente dalen twee basispunten.

Goud (-0,0%) blijft dicht bij huis

Olie: WTI (-0,1%) en Brent (+0,1%) weten het ook niet.

Bitcoin (-13,1%) wil ineens niemand meer hebben. Zo snel kan het gaan met de digitale munt.

Het Damrak

Na Galapagos is ArcelorMittal het enige AEX-fonds dat niet met een nul voor de komma handelt. Zijn de Chinese macrocijfers van vandaag, waaronder BBP, de trigger? Er zijn meer zeg maar conjunctuur- en handelsoorlogaandelen die goed presteren: Aperam, Kendrion en Besi.

Nu er weer boven, Altice heeft iets met €3. Groot verhaal op Bloomberg dit weekend over de CEO. Misschien dat het voor belangstelling zorgt.

Fugro blijft maar lagere niveaus opzoeken.

Misschien taxes op offshore windmolen: wellicht daalt Sif hierop.

Zet Alfen een ritje neer?

Kiadis, niet iedere biotech vliegt vandaag.

