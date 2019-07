Liveblog: ''Galapagos naar €200''

Update 15:50 uur: Galapagos naar €200

Jos Versteeg van Insinger Gilissen is enthousiast over de deal die Galapagos heeft gesloten met Gilead. Hij verhoogt zijn koersdoel met €50 naar €200, omdat hij vindt dat het goede Research & Developmentplatform ook moet worden meegenomen in de waardering.

Wel zegt hij dat het uitermate lastig is om de waarde van een biotechfonds te bepalen. Daarom zegt hij dat u die €200 met een korreltje zout mag nemen (NK).

Update 15:45 uur: Besi in de lift

Het aandeel Besi (+3,0%) is een van de uitblinkers op het Damrak vandaag. 25 juli presenteert de chipper uit Duiven de tweedekwartaalcijfers. De IEX Beleggersdesk kwam afgelopen week speciaal voor zijn leden met een vooruitblik langs.

Helaas mag ik het artikel niet klakkeloos overnemen; dan moet u maar een abonnement nemen. De kern van het verhaal is dat er nog twee kwakkelkwartalen worden verwacht en dat het vanaf het voorjaar 2020 wat beter moet gaan.

Besi verwacht zelf pas richting 2021 een behoorlijke verbetering voor de mobiele markt. De consensus onder analisten is als volgt:

Besi 2019 2020 2021 Enterprise value/ebitda 18,6 11,2 9,3 Koerswinstverhouding 31,8 17,0 13,6 Omzetgroei -33,0% 30,3% 12,9% Net debt/ebitda 0 0 0

Kijkend naar de cijfers over 2019 lijkt het aandeel Besi vrij duur te zijn. Hier staat tegenover dat er de komende jaren verbetering wordt verwacht, waardoor de K/W over 2021 daalt naar 13,6. Daar komt bij dat het bedrijf een nettokaspositie heeft van bijna €200 miljoen (NK).

Update 14:30: Cijfers Citigroup

De cijfers van Citigroup, de op een na grootste Amerikaanse bank, worden voorzichtig positief onthaald. De consumententak doet het goed, terwijl het bij de handelsdesk wat minder gaat.

Update 13:50 uur: General Electric krijgt downgrade

General Electric opent waarschijnlijk 1% lager, omdat de analisten van UBS het aandeel een downgrade geven. Het aandeel verdwijnt van de kooplijst en wordt naar neutraal gezet. Door de 42% koersstijging is wat UBS betreft de meeste upside er wel vanaf (NK).

Update 13:40 uur: Wall Street feest door

Vandaag gaat het kwartaalcijferseizoen in de VS officieel van start. In de aanloop naar de cijfers van Citigroup staan de openingsindicatoren allemaal in het groen. Dat betekent wederom nieuwe all time highs voor de Dow Jones en S&P500. Als de cijfers van Citigroup binnen zijn, dan houden we u op de hoogte (NK).

Update 10:00 uur: Sif

Goh, maar weer 'ns een belasting. Daalt Sif hier op?

Update 09:30 uur: Galapagos

Het kan niet op. Intussen staat er al €150 op het bord. Zoek de verschillen! Omgerekend hanteert RBC ongeveer €113,50, maar vooral Kempen heeft een heel ander merk sigarendoos. Nog eentje die u vast interesseert: Wells Fargo zet Gilead op outperform van market perform en verhoogt naar $88 van $68.

De andere adviezen zijn vandaag vooralsnog:

DSM: naar €120 van €108 - Barclays

TKH: starten met buy en €69,25 - ABN Amro